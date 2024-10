F1, Austin: Sainz corre per se, che rischi con Leclerc, Max è tornato. Classifica piloti e costruttori dopo la Sprint

Cosa è successo nella Sprint del GP di Austin con la lotta senza regole tra le due Ferrari di Carlos Sainz poi secondo, e Charles Leclerc che ha chiuso 4°. Davanti è tornato al successo Max Verstappen. Come cambiano le classifiche piloti e costruttori

La Formula 1 è tornata ed è subito spettacolo al COTA. Ci hanno pensato le Ferrari di uno scatenato Carlos Sainz e Charles Leclerc a rendere pirotecnica una Sprint vissuta col cuore in gola con tanti sorpassi nelle prime posizioni. Il tutto mentre Max Verstappen si involava verso il ritorno alla vittoria allungando così di due punti su Lando Norris in classifica.

Sprint Gp Austin: Sainz fuori dalla Ferrari è arrembante, Leclerc sorpreso

La lotta in casa Ferrari nelle primissime fasi della Sprint di Austin vinta da Verstappen è stata sicuramente interessante come spettacolo e non solo. Carlos Sainz è stato arrembante sin dalle prime curve contro un Charles Leclerc che ha pensato maggiormente a gestire la gomma. Lo spagnolo ha attaccato senza remore il compagno più volte sfiorando quasi il contatto. Nessun ordine di scuderia è arrivato dal muretto box della Ferrari e allora Sainz ci è andato giù pesante sapendo anche di dover lasciare Maranello a fine stagione quindi senza dover fare nessun gioco di squadra pensando solo a se stesso. Ed ha avuto ragione visto che anche grazie a quel sorpasso su Leclerc replicato poi su Russell ha dato la possibilità di passare all’ultimo giro Lando Norris conquistando un grande secondo posto.

La cronaca e il report della Sprint del GP di Austin

F1, classifica piloti dopo la Sprint di Austin: Max ha +54 su Norris

1. Verstappen 339,

2. Norris 285,

3. Leclerc 250,

4. Piastri 237,

5. Sainz 197

La classifica piloti completa

F1, classifica costruttori dopo la Sprint di Austin

1. McLaren 522 (+6),

2. Red Bull 483 (+8),

3. Ferrari 453 (+12),

4. Mercedes 336 (+7),

5. Aston Martin 86

F1, domani il GP di Austin: poi subito in Messico

La seconda sosta è oramai alle spalle e la F1 viaggia veloce verso fine stagione. Ovviamente domani, domenica, si torna in pista, sempre al Cota per il Gran Premio di Austin. Subito dopo, niente pausa, il calendario del Mondiale 2024 non lascia scampo, tutto il circus si trasferisce nel centro America dove nel prossimo fine settimana si corre il Gran Premio del Messico cui seguiranno sempre oltreoceano Brasile e Las Vegas.