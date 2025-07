Raisport nella bufera, ancora sfiducia al direttore Petrecca: può tornare Iacopo Volpi

Il CdR della Rai boccia ancora l'operato di Paolo Petrecca e minaccia 3 giorni di sciopero mettendo a rischio la prima di A, idea-traghettatore

Terremoto a Raisport. Trema ancora la redazione sportiva di Saxa Rubra: dopo le prime due scosse è arrivata anche la terza, quella più pesante. Paolo Petrecca, reo di aver ricevuto già due sfiducie, è stato bocciato anche dal Cdr che, in sede assembleare, ha chiesto al direttore di testata di abbandonare immediatamente la guida del canale tematico sportivo della RAI. Con un durissimo comunicato, la redazione ha espresso un netto segnale di non gradimento della figura di Petrecca (subentrato da 3 mesi). E, mentre continua la bufera a RAISport, si cerca una nuova figura (o un traghettatore) che possa dirigere la testata giornalistica che minaccia 3 giorni di sciopero e che intende bucare la prima giornata di Serie A (in un anno complicatissimo in attesa delle Olimpiadi Milano-Cortina). Tra i possibili nomi c’è anche quello di Iacopo Volpi che potrebbe tornare come ‘commissario ad acta’ per risolvere le diatribe interne di redazione, in una situazione grave e di urgenza, dopo un operato più che positivo (sempre da direttore) nei due precedenti anni.

Raisport in opposizione a Petrecca

All’indomani della doppia mancata approvazione del piano editoriale, le redazioni di RaiSport, Roma e Milano unite, tornano a ribadire la propria sfiducia nell’operato del direttore Paolo Petrecca e dalla loro parte c’è anche il Cdr. Duro il comunicato che ha sottolineato gli errori del direttore. “L’azienda non può ignorare che in seconda chiamata solo 30 giornalisti su 105 aventi diritto al voto abbiano detto “sì” a un direttore che in tre mesi e mezzo ha promesso spazi, promozioni e programmi senza visione d’insieme e intesa con l’azienda in termini di palinsesto, pianta organica e budget.

Nell’anno delle Olimpiadi invernali di Milano Cortina e dei Mondiali di calcio, la maggioranza della redazione sente la responsabilità di chiedere ai vertici aziendali un immediato cambio di rotta per evitare di compromettere due eventi strategici per la Rai tutta.

Il durissimo comunicato di Raisport

La redazione vive in un clima di pesante intimidazione ribadito dallo stesso direttore nella discussione del secondo piano editoriale, nel quale ha tenuto più volte a precisare che chi non è con lui è contro di lui e che anche in caso di sfiducia, lui sarebbe andato avanti forte del consenso dell’azienda. A tal proposito chiediamo all’azienda stessa cosa pensa del trattamento riservato a donne e madri lavoratrici Rai, considerando la richiesta del direttore – sempre in sede di discussione del secondo piano editoriale – di affidarsi in toto alle sue decisioni senza pensare – testuale – al fatto che bisogna riprendere i figli a scuola a una certa ora. È una frase in linea con il percorso di valorizzazione delle donne e di promozione della parità di genere in cui è impegnata la Rai, anche pensando al contratto di servizio?

Guardiamo peraltro con grande preoccupazione all’immagine della donna che la direzione di RaiSport ha deciso di fornire, non valorizzando – soprattutto in ambito femminile – le risorse e le professionalità interne e ingaggiando figure esterne (a quale prezzo poi?) per co-conduzioni di programmi chiave per la testata. Una cosa sono i talent, altro sono le vallette e la stagione delle vallette è passata senza rimpianti.

Alla stessa azienda chiediamo cosa pensi di dirigenti minacciati se non si fossero prestati a raccogliere voti per il passaggio del piano editoriale. L’organizzazione del lavoro è ai minimi storici a causa dell’indebolimento numerico di redazioni chiave come il calcio e il coordinamento tg, un indebolimento figlio di un rimpasto che ha obbedito come logica solo alla fedeltà a Paolo Petrecca e non al merito, ritenuto dal direttore non sufficiente per lavorare con lui. Alla luce di tutto questo la redazione di RaiSport, Roma e Milano unite, ribadisce il suo No e chiede all’azienda un cambio di rotta immediato.

Con 47 voti favorevoli e uno contrario, l’assemblea proclama lo stato di agitazione e affida al CdR un pacchetto di tre giorni di sciopero. L’Assemblea di Raisport”.

Chi potrebbe dirigere Raisport: Iacopo Volpi verso il ritorno

I nomi ‘caldi’ che l’azienda della Rai sta valutando, per sostituire quanto prima Paolo Petrecca dalla guida di Raisport, sarebbero 3. Al primo posto prende sempre più piede l’opzione del ritorno di Iacopo Volpi (sebbene in pensione dal 31 dicembre 2024) in qualità di ‘commissario ad acta’ per un anno in una situazione grave dato questo caso eccezionale. Ricordiamo che, nonostante Iacopo Volpi sia pensionato, in precedenza la RAI ha richiamato il direttore Longhi al Tg1 per due volte in qualità di commissario, dopo aver fatto il direttore per 7 anni nella testata.

Gli altri due nomi, invece, potrebbero essere Marco Lollobrigida (in quota Fdi) o Riccardo Pescante. Pare però che, i due attuali vicedirettori, non abbiano il totale consenso da parte del resto della redazione. Ricordiamo, infine, che le nuove nomine di promozioni effettuate da Petrecca (Proietto, De Luca e Bartoli che hanno scatenato la bufera in redazione) decadranno d’ufficio assieme all’attuale direttore di rete già sfiduciato.