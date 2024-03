F1, terze libere GP Bahrain 2024 a Sakhir: Alonso il più veloce, Sainz torna al box Ferrari, fumo dalla McLaren. Diretta live

Ultimo aggiornamento 01-03-2024 14:05

Riparte il Mondiale 2024: si inizia con l’atteso GP del Bahrain, a Sakhir. Gara in programma il 2 marzo: è sabato, stesso giorno in cui si correrà la successiva prova in Arabia Saudita per rispettare il Ramadan. Dopo la conquista del miglior tempo ieri da parte della Mercedes di Hamilton, nelle seconde libere, si riprende oggi venerdì 1 marzo alle ore 13:30 con le terze libere. Alle 17 le qualifiche.

I tempi delle fp3 del Gp Bahrain

Pos Pilota Team Distacco 1 F. Alonso Ferrari 1.31.582 2 G. Russell Mercedes 0.239 3 C. Leclerc Ferrari 0.443 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

I tempi delle fp2 del Gp Bahrain

Pos Pilota Team Distacco 1 L. Hamilton Mercedes 1.30.374 2 G. Russell Mercedes 0.206 3 F. Alonso Aston Martin 0.286 4 C. Sainz Ferrari 0.395 5 O. Piastri McLaren 0.410 6 M. Verstappen Red Bull 0.477 7 H. Hulkenberg Haas 0.510 8 L. Stroll Aston Martin 0.517 9 C. Leclerc Ferrari 0.739 10 S. Perez Red Bull 0.741 11 A. Albon Williams 0.516 12 D. Ricciardo Recing Bulls 0.544 13 L. Sargeant Williams 0.714 14 K. Magnussen Haas 0.999 15 Tsunoda Racing Bulls 1.054 16 P. Gasly Alpine 1.344 17 V. Bottas Sauber 1.938 18 E. Ocon Alpine 2.275 19 Zhou Sauber 4.608 20 L. Norris McLaren 5.069

