F1 Gp Italia, prove libere diretta Monza: fp1 a Verstappen davanti a Leclerc, Sainz quarto. Antonelli a muro

Va in scena questo weekend il Gran Premio d’Italia, la gara di casa per eccellenza della Scuderia Ferrari HP: si corre come sempre – con una sola eccezione datata 1980 – all’Autodromo Nazionale di Monza, uno dei circuiti con maggiore storia e tradizione al mondo, essendo stato costruito 102 anni fa. Eppure in questa edizione del Gran Premio le novità saranno davvero tantissime. L’asfalto dell’impianto è infatti stato completamente rifatto per la prima volta dal 1922. Sono stati cambiati alcuni cordoli e in questa nuova configurazione ci si aspettano prestazioni ancora più al limite.