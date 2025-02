Ultimo aggiornamento: 26-02-2025 08:11

Circuito Sakhir, 26 febbraio 2025 DAY 1 – Ci siamo! La stagione ’25 di Formula 1 si apre con i test ufficiali in Bahrain. Inizia la tre giorni dedicata alle sessioni di prove preseason in vista dell’inizio del Mondiale di F1 tra poco più di due settimane in Australia. Banco di prova importante per la nuova Ferrari SF-25 che sarà portata in pista al mattino da Hamilton e al pomeriggio da Leclerc.

Segui la diretta live del Day 1 dei test ufficiali di F1 in Bahrain

