Ferrari, il debutto sulla SF-25: Hamilton emozionato, Leclerc felice e assonnato, Vasseur impaziente

Dopo i primi giri a Fiorano, i piloti Ferrari si sono detti molto fiduciosi in vista della nuova stagione. Hamilton stupito dal calore dei tifosi, Leclerc vuole tutto.

L’emozione è ancora forte, perché non bastano alcuni giri sulla SF-25 per farla evaporare all’istante. Tanto che Lewis Hamilton pare davvero sul “pianeta dei balocchi”: sognava da una vita di vestire la tuta della Ferrari, e adesso che ha potuto prendere confidenza anche con la “vera” vettura che guiderà nel mondiale alle porte tutto gli è sembrato davvero reale. “Ho aspettato una vita questo momento, davvero non potevo chiedere di più”, ha spiegato il pilota britannico in esclusiva per Sky Sport, che ha riunito a fasi alterne i principali attori della stagione delle Rosse.

Hamilton, il sogno si è avverato (per davvero)

Hamilton è l’osservato speciale, l’oggetto del desiderio di ogni curiosità, il “divo” che ha deciso di sposare la causa di Maranello in un’età nella quale molti suoi colleghi sono in pensione da un pezzo. Per qualcuno, sensazione simili a quando sbarcò a Fiorano nientemeno che Michael Schumacher: “Mi sento emozionato, ma soprattutto mi sto divertendo tanto in questi giorni. È un orgoglio per me far parte della famiglia Ferrari: la macchina in queste prime uscite sta andando bene, anche se è presto per dire se tutto stia procedendo per il verso sperato. È importante però sapere che sin qui non abbiamo rilevato alcun problema”.

Il debutto di Lewis sulla SF-25 è avvenuto nella sessione pomeridiana, dopo che al mattino aveva girato Charles Leclerc. “Una cosa difficile da credere: io che guido una Ferrari, e chi l’avrebbe mai potuto dire? C’ho sperato tanto, sono felice di avere l’opportunità di godermi ogni singolo istante di questa nuova avventura con questo team che profuma di leggenda.

È pazzesco pensare alla storia che questa scuderia si porta appresso, ed è pazzesco pensare che stia succedendo per davvero di avere questa opportunità. Da ragazzino sognavo di correre in Ferrari, adesso che il sogno si sta avverando spero di non svegliarmi più”.

Lewis e il rapporto (già) decollato con Leclerc

Hamilton ha già conquistato la fiducia e la simpatia del pubblico ferrarista, ben prima di quanto ci si sarebbe potuti attendere. E con Leclerc ha spiegato che il rapporto procede a gonfie vele. “Ci stimiamo, c’è grande sintonia tra di noi. Sta nascendo una bella amicizia e questo potrebbe aiutare molto in ottica campionato, tenuto conto poi che già quando eravamo avversari avevamo un ottimo rapporto. Ho trovato un ambiente di lavoro fantastico, e poi anche se è giovane Charles è sufficientemente esperto e mi sta dando consigli utili. Io magari gliene darò qualcuno a scacchi, visto che per il momento sto vincendo per tre a due…”.

Il britannico ribadisce infine la convinzione di aver fatto la scelta giusta optando per il Cavallino: “La rifarei al 100%. È il momento giusto, sento che insieme faremo grandi cose. E so di essere un privilegiato: conoscere i veri tifosi e tutto l’ambiente è qualcosa che ti lascia senza parole”.

Leclerc vuole tutto e “coccola” Lewis: “Ci divertiamo tanto”

Charles Leclerc ha avuto il privilegio di provare per primo per la nuova vettura in conformazione gara 2025, e la sensazione è stata decisamente positiva. “Avrei voluto sentire un po’ di più, specie in una giornata così bella e importante, ma va bene così, nel senso che tutto è andato per il verso desiderato. Il feeling con la vettura è ottimo, non ci sono state noie tecniche o meccaniche, tutto è andato come volevamo che andasse. Dopotutto è stata una giornata stancante: siamo arrivati alle 4,30 da Londra e tre ore dopo avevamo il primo meeting al box. La cosa più bella è stata vedere tutta quella gente a bordo pista, una sensazione unica”.

Dopo un inverno passato a lavorare duro in palestra, il monegasco si sente pronto per fare un salto in avanti anche nel mondiale. “La voglia è quella di diventare campione, puntando sia al titolo piloti che a quello costruttori. E farlo in Ferrari, capite voi, avrebbe un valore e un significato speciale. Tutti abbiamo lavorato sodo in questi mesi, anche a Maranello c’è chi s’è sobbarcato un lavoro da matti per riuscire a produrre una vettura competitiva da subito. E se non dovessimo vincere entrambi i mondiali, giuro che sarei deluso”.

Con Hamilton, anche Leclerc ammette che il feeling è totale: “Ci divertiamo insieme, anche se per ora a scacchi sta vincendo lui… non so dire se siamo la coppia più forte, dovrà dirlo la pista. Ma di sicuro, di rosso vestiti, siamo la più bella”.

Vasseur loda la nuova coppia: “C’è grande sintonia”

A parlare per ultimo è toccato a Fred Vasseur, che ha ribadito la sua impazienza nel vedere la nuova coppia di piloti pronta a battagliare con la concorrenza già nei test del Bahrain della prossima settimana. “In questo inizio di stagione siamo un po’ tutti campioni del mondo, nel senso che tutti hanno la sensazione di essere in luna di miele.

C’è da dire che l’intesa con Hamilton sta andando molto bene, e questo non era scontato. Sono due mesi che lo vedo emozionarsi ogni qualvolta che entra in contatto con la nostra realtà… siamo convinti di aver fatto la scelta giusta.

Sulla carta, ci sono almeno 4 vetture che possono vincere il mondiale: noi abbiamo cambiato la macchina nell’ottica di un’evoluzione, perché non c’era bisogno di rivoluzionare chissà cosa. Sono cambiati tanti uomini nel team, ma adesso toccherà alla pista dire se quello che abbiamo fatto va nella direzione giusta oppure no”.