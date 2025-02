F1, Hamilton in Ferrari un anno dopo e quella prima foto: like Mercedes allo sfottò ed è bufera

A un anno dall'annuncio di Hamilton in Ferrari quella prima foto di Lewis a Maranello della scorsa settimana diventata iconica diventa terreno di sfottò sul web con tanto di like audace della Mercedes

Sembra ieri ed invece è passato un anno. Esattamente l’1 febbraio 2024 la Ferrari annunciava l’ingaggio di Lewis Hamilton per la stagione 2025. Un colpo a sorpresa mentre tutti si aspettava il rinnovo di Carlos Sainz che sarà poi costretto a ripiegare in Williams. Da quel giorno un’attesa crescente, lungo un Mondiale, aspettando quello che è successo la settimana scorsa con lo sbarco del campionissimo inglese a Maranello. E quella prima foto con la F40 davanti agli uffici del Drake in Piazza Schumacher divenuta iconica. Ma anche oggetto di sfottò, specie sul web. Anche da parte dei rivali. Ultimo in ordine di tempo uno sponsor vicino alla Mercedes che ha apprezzato con tanto di like. Guarda caso la scuderia lasciata da Hamilton dopo oltre un decennio di vittorie insieme.

Quel giorno di un anno fa che ha cambiato la storia della F1

Un fulmine a ciel sereno. Improvviso. La mattina dell’1 febbraio il Corriere della Sera uscì con la “bomba” di mercato piloti destinata a deflagrare in poco tempo. Hamilton alla Ferrari: è fatta! La notizia ha fatto il giro del mondo e del web costringendo la comunicazione di Maranello ad accelerarne l’ufficialità.

Perchè era tutto vero e di lì a poco anche i canali social del cavallino rampante uscirono con il colpo dell’anno, forse del secolo: il 7 volte campione del mondo che si tingeva di rosso per provare a riportare il Mondiale a Maranello come fece Schumacher, per battere il record condiviso con Schumi e diventare il primo e unico pilota ad aver vinto 8 titoli irdati.

Hamilton e la prima foto in Ferrari diventata iconica

La prima foto di Hamilton a Maranello è destinata a essere storia. Il baronetto inglese 7 volte campione del mondo si è palesato a Maranello il 20 gennaio scorso. Elegantissimo ha posato per la prima volta da uomo in rosso. Davanti alla sede storica del Drake, in via Enzo Ferrari 27 prima e nella piazzetta della pista di Fiorano – intitolata all’unico altro sette volte campione del mondo di Formula 1, Michael Schumacher con una Ferrari ovviamente al suo fianco, al F40 la sua preferita nonchè una delle più apprezzate, se non la più iconica, dei bolidi usciti dalla fabbrica del cavallino rampante.

Quanti tentativi di imitazione, da Hadjar a Clarkson

L’immagine ha riscosso un enorme successo sui social media ed è il post Instagram sulla F1 con più “mi piace” di sempre, qualcosa come 6 milioni di reazioni. Oltre che essere diventata “iconica” quell’immagine è stata replicata altrove, anche nel mondo della F1. A cominciare dalla Racing Bulls. Il team satellite della Red Bull, ha pubblicato un foto simile del nuovo pilota Isack Hadjar che indossa una giacca fuori dalla fabbrica del team. Ed anche la didascalia trae ispirazione dalla prima dichiarazione ufficiale di Hamilton come pilota della Ferrari: “Ci sono alcuni giorni che sai che ricorderai per sempre e oggi è uno di quei giorni”.

Pochi giorni dopo, il famoso giornalista della F1 Jeremy Clarkson, sempre molto ironico e dal tipico humor inglese è andato su Instagram per pubblicare una sua foto in completo e stivali accanto a una Range Rover nella sua fattoria con tanto di scritta: “Lewis Clarkilton”.

Lo sfottò dello sponsor della Mercedes

Come se non bastassero ecco che anche il marchio di orologi di lusso, IWC Schaffhausen, sponsor Mercedes di lunga data, ha ricreato la foto virale di Lewis Hamilton in Ferrari. Il post di Instagram di IWC ha fatto una parodia di quel momento mettendo in posa l’orologiaio 91enne Kurt Klaus fedele all’azienda da quasi 70 anni e scrivendo: “Primo giorno della 68a stagione di Kurt Klaus con IWC. Ma chi li conta?”

Un evidente stilettata al fatto che a differenza del signor Klaus, fedele da 68 anni alla sua azienda, Hamilton sia andato via dopo 12 anni con Mercedes. Proprio l’ex team di Lewis figura tra i “like” del post. Il legame tra IWC e Mercedes-AMG risale al 2004: nel 2013, il marchio di orologi è diventato il partner ingegneristico ufficiale del team Mercedes F1, il primo anno di Hamilton con la scuderia di Brackley.

Il post comunque è stato molto apprezzato ma non sono mancate le proteste e le accuse di invidia e gelosia da parte di tutti i fan di Hamilton e i tifosi della Ferrari. Del resto lo stesso Toto Wolff aveva paragonato le immagini di Lewis in Ferrari a quella di una ex con un altro partner quando ci si lascia.