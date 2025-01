F1, Hamilton rompe il silenzio dopo il botto di Barcellona. La scenata di gelosia di Toto Wolff, Horner loda Ferrari

A poche ore dall'incidente di Barcellona, Hamilton fa un post sui social mentre il suo ex team principal in Mercedes, Toto Wolff commenta le prime foto in Ferrari e si lascia andare. Più euforico Chris Horner tp Red Bulll

Comunque vada resterà un momento unico, una stagione, anzi due che faranno storia. Se sarà positiva o negativa lo dirà solamente il cronometro, la pista, le gare, l’asfalto. Lewis Hamilton in Ferrari è qualcosa che stuzzica tutto il mondo della F1. I tifosi, gli avversari ma anche e soprattutto i “nemici”. Due su tutti, Toto Wolff e Christian Horner, rispettivamente team principal di Mercedes e Red Bull. Peraltro nel caso del manager austriaco ex “capo” del 7 volte campione del mondo, ancora con il dente un po’ avvelenato dal “tradimento”.

E poi ci sono le prime immagini del campione inglese che hanno fatto il giro del globo, in special modo la primissima foto scattata in piazzale Schumacher nel cuore del reparto corse di Maranello. E Lewis? Morde il freno e lo fa capire con un post subito dopo l’incidente di Barcellona.

La foto iconica di Hamilton con la Ferrari ha spaccato!

Al di là dell’incidente di Hamilton martedì a Barcellona, queste prime due settimane di Lewis con la Ferrari, dentro la Ferrari sono state molto intense e avvertite in tutto il mondo della F1. Ferraristi e non solo sono stati spettatori, dal vivo o virtuali attraverso i social di un evento comunque epocale. Il 7 volte campione del mondo che arriva nella scuderia che ha fatto la storia dell’automobilismo e della F1.

La prima foto di Hamilton a Maranello è stata davvero iconica. A detta di tutti. La scorsa settimana l’hype creato intorno all’arrivo di Lewis a Fiorano, le scelte del marketing suo e della Ferrari, il tam tam social hanno creato qualcosa di virale che forse non si era mai visto prima nel mondo dello sport, sicuramente non in quello automobilistico. Cosa che ha già prodotto parecchi ricavi per la Ferrari, il pilota e i loro sponsor.

Toto Wolff: “Mi sento tradito dalla mia ex”

A masticare amaro tra i primi è Toto Wolff. Un decennio fianco a fianco non si possono dimenticare in pochi mesi per il team principal della Mercedes che stimolato da una domanda durante una premiazione agli Autosport Awards si è lasciato andare ad una mezza scenata di gelosia:

“È stato un po’ come quando divorzi in maniera amichevole e tutto sembra andare per il meglio ma poi vedi la tua ex con un nuovo partner. Sono molto felice per lui e gli ho detto che quelle fotografie sono straordinarie. Ogni dettaglio è stato studiato con attenzione, ma non mi sorprende, perché si tratta di Lewis”.

Fonte: Ansa

Christian Horner mette pressione alla Ferrari e a Lewis

Se si tratti di una dichiarazione di facciata lo sa solo lui. Fatto sta Christian Horner a differenza di quanto detto qualche settimana fa sulle difficoltà di Hamilton ad adattarsi a 40 anni a un ambiente diverso rispetto alla Mercedes, ora il team principal della Red Bull ha cambiato versione e si è detto entusiasta di questo passaggio in Ferrari almeno per l’eco e l’appeal della F1: “Lewis su una Ferrari è qualcosa di incredibile. Lo vedo bene con quella tuta rossa, penso che sia fantastico per il nostro sport. È un evento da ‘box office’ che vale il prezzo del biglietto. Non c’è alcun dubbio su questo e non vedo l’ora di vederlo in pista”.

Hamilton impaziente, il post rivela tutto

E proprio a poche ore dall’incidente di Barcellona nella sua seconda uscita sulla Ferrari SF-23, Hamilton ha voluto anche tranquillizzare tutti i suoi tifosi e quelli della rossa con un post su Instagram in cui scrive: “La prima gara non può arrivare abbastanza presto”. Come a voler dire di essere impaziente di voler scendere in pista e cominciare questa prima stagione con la monoposto di Maranello.

