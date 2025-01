F1, Hamilton distrugge la sua Ferrari a Barcellona: incidente, danni e paura. Cambia il programma dei test

Attimi di paura a Barcellona durante i test privati della Ferrari. Lewis Hamilton è andato a muro con la SF-23 dopo aver perso il controllo della monoposto. Il pilota sta bene, la rossa invece è molto danneggiata

Ufficialmente, potremmo definirla la prima brutta disavventura di Lewis Hamilton con la Ferrari. Diciamo subito che fortunatamente il pilota è incolume, un po’ meno la SF-23 che ha pilotato nella seconda giornata dei test che si stanno svolgendo a Barcellona.

Incidente Hamilton con la Ferrari: cos’è successo sulla pista di Barcellona

Da quanto si apprende, il britannico ha perso il controllo della sua monoposto mentre stava percorrendo il tratto conclusivo della pista catalana del Montmelò. Il risultato è che la vettura è andata ad impattare contro le barriere, riportando a quanto pare dei danni ingenti alle componenti aerodinamiche e alle sospensioni.

Nel disastro della SF-23 (per via dei regolamenti FIA del Testing of Previous Cars prima dei test ufficiali collettivi Hamilton non può che guidare vetture vecchie di almeno due anni), come abbiamo anticipato, c’è stata la buona notizia delle condizioni del pluricampione del mondo. L’ex Mercedes è uscito dalla monoposto sulle proprie gambe, senza riportare apparentemente alcun danno.

Mistero sulle cause dell’incidente

Questi test privati si svolgono a porte chiuse, e per il momento non abbiamo immagini relative allo scontro contro il muretto della rossa. Non si conoscono inoltre, per ora, le cause dell’uscita di pista, che saranno oggetto dello studio delle telemetrie da parte degli ingegneri.

L’incidente comunque è avvenuto intorno alle 11 della mattina, stando a quanto riferisce Motorsport.com. Immediato l’intervento del carro attrezzi per rimuovere la vettura, che richiederà ora l’intervento di riparazione dei tecnici del Cavallino.

Cambia la tabella di marcia dei test Ferrari

Alla luce di questo l’imprevisto ci potranno essere delle modifiche al programma dei test, con la sessione successiva di Charles Leclerc – prevista nel pomeriggio – che potrebbe slittare a causa del lavoro di ripristino della vettura incidentata.

La questione freni e i presunti problemi di Fiorano

Tornando al sinistro di Hamilton, nella prima uscita pubblica da pilota Ferrari a Fiorano il baronetto ha avuto qualche problema, più a livello di comfort che tecnico, con la pedaliera. Questioni di set-up, insomma, che avrebbero creato qualche disagio in frenata. Secondo Marca però il pilota aveva riservato dei commenti positivi sull’impianto frenante Brembo. Tanto da rappresentare a suo dire, si riporta, un passo avanti rispetto ai Carbon Industries usati nelle ultime stagioni come pilota Mercedes.