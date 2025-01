F1, test Ferrari a Barcellona: Leclerc al lavoro sulla SF-23. Hamilton, soluzioni cercasi per la frenata

La Ferrari ha iniziato con Charles Leclerc la prima tre giorni di test a Barcellona con la SF-23 dove Lewis Hamilton proverà le soluzioni adottate da Maranello per ovviare ai problemi di frenata emersi a Fiorano

Meno clamore, meno gente, meno foto e video. Meno hype, testa bassa e tanto lavoro. Così la prima giornata dei test Ferrari a Barcellona. Dopo i “fasti” dell’esordio di Fiorano la settimana scorsa, il Cavallino Rampante ha iniziato un po’ al “buio” con grande tranquillità questa tre giorni di lavoro al Montmelò. Cominciata con Charles Leclerc alla guida della SF-23 come da programma e che proseguirà con Lewis Hamilton. Mentre sembrano fugati i problemi sulla pedaliera dei freni e smentiti i rumors che volevano l’ex Mercedes aver chiesto a Maranello di lasciare Brembo per Carbon Industry come in Mercedes.

Ferrari, primo giorno di test per Leclerc a Barcellona

Un video e un paio di foto. Così la prima giornata dei test Ferrari a Barcellona. Dopo il grande hype di Fiorano la scuderia di Maranello ha cercato tempi più miti e maggiore tranquillità sul circuito spagnolo. E diremmo che li ha anche trovati. Specie nella comunicazione live di una giornata di prove molto “buia”. Un video al mattino, poi qualche foto con Charles Leclerc che ha dato il là a questa tre giorni che prevede simulazioni sulla SF-23 in pieno rispetto delle regole sui TPC.

Superati i problemi alla pedaliera per Hamilton

I test della Ferrari a Barcellona con Leclerc e Hamilton si concentrano sul perfezionamento della metodologia di raccolta e interpretazione dei dati, come obiettivo generale. In particolare serviranno a Lewis per superare alcuni intoppi sulla pedaliera, specie sui freni. L’esordio di Fiorano infatti aveva evidenziato dei problemi con i pedali della vettura, provando diverse regolazioni nel corso del test senza però trovare una soluzione confortevole.

Ciò aveva portato il quarantenne inglese a commettere un paio di errori in frenata, bloccando la SF-23 rischiando di andare lungo alla prima curva e al tornante. Come evidenziato anche da alcuni scatti diventati virali in rete. Secondo quanto riportato da Auto Racer le modifiche richieste dal 7 volte campione del mondo hanno richiesto molto lavoro da parte degli ingegneri della Ferrari nel periodo compreso tra i test di Fiorano e Barcellona.

Il volante di Hamilton potrebbe essere il prossimo obiettivo della Ferrari per facilitare l’adattamento di Lewis che aveva utilizzato quello di Leclerc nelle prove a Fiorano. È probabile che Hamilton richieda ulteriori modifiche in modo che possa essere realizzato un volante su misura per le sue esigenze personali soprattutto relativamente al posizionamento di manettini e sensori.

Hamilton, smentita la richiesta di cambiare Brembo con Carbon Industry

Hamilton inoltre si sta adattando all’impianto frenante Brembo della Ferrari dopo aver utilizzato in precedenza i dischi Carbon Industries su Mercedes (con pastiglie e pinza Brembo). Prima di Natale era circolata la voce che Lewis avesse chiesto alla Ferrari di passare a freni della casa francese. Forse qualcosa più di un rumors visto che la stessa Brembo era scesa in campo con tanto di nota a smentire tale eventualità.

Esordio anche per Loic Serra

Hamilton inoltre utilizzerà questi test a Barcellona anche per adattarsi alla risposta del propulsore Ferrari, lo 066/12, che differisce parecchio dal motore Mercedes in termini di architettura. La configurazione MGU-H al centro della struttura a V del monoblocco (come quella della Mercedes) offre un’erogazione diversa da quella della Scuderia e ha un altro baricentro per la parte posteriore.

Come riportato da Motorsport.com anche l’usura degli pneumatici e le partenze di gara sono i temi principali dei test della Ferrari a Barcellona. Non solo Hamilton ma è anche l’esordio in questi giorni per il nuovo responsabile tecnico, Loic Serra, che ha lavorato a stretto contatto con Lewis alla Mercedes, specializzato nel campo della dinamica e con grande competenza sulle sospensioni, come barre di torsione e ammortizzatori, un feedback importante per Maranello per costruire un 2025 vincente.

Ferrari: il programma dei test a Barcellona

La Ferrari sarà in pista con una SF-23 a Barcellona fino a giovedì alternando i due piloti Lewis Hamilton e Charles Leclerc. In Spagna il team di Maranello ci resterà: il 4 e 5 febbraio sono previsti dei test Pirelli sulle gomme 2026. Il fornitore unico di gomme ha chiesto alla federazione la collaborazione dei team che metteranno in pista delle “mule-car” vale a dire monoposto dello scorso anno adattate sulle prime indicazioni delle monoposto 2026. Inoltre il produttore italiano ha chiesto che fossero i piloti titolari e non i tester a dare riscontro dei nuovi compound.

Poi ci sarà la presentazione, a Londra il prossimo 19 febbraio (il 18 l’evento unico sempre a Londra verranno invece svelate tutte le nuove livree dei team). I primi test pre-stagionali ufficiali della nuova stagione sono in programma dal 26 al 28 febbraio in Bahrein, mentre il Mondiale 2025 della Formula 1 scatterà nel weekend del 16 marzo a Melbourne, in Australia.