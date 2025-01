F1 Ferrari, il primo video con Hamilton e Leclerc scatena l'entusiasmo: l’omaggio di Charles a Bianchi e al principato

Sale l’attesa per vedere all’opera la nuova coppia di piloti di Maranello con la Scuderia che pubblica un video che scatena l’entusiasmo. Svelate le nuove tute e c’è un indizio sul colore della SF-25

Per lui gli sport americani non hanno segreti: basket, football, baseball e la capacità innata di trovare la notizia dove altri non vedono granché

Entusiasmo alle stelle, da anni probabilmente i tifosi della Ferrari non vivevano una “pre-stagione” così ricca di aspettative e speranze. Non c’è dubbio che l’arrivo di Lewis Hamilton abbia fatto schizzare verso l’alto il termometro della passione e ogni piccola novità viene accolta con trepidazione dagli amanti del Cavallino.

La scelta di Leclerc

Un omaggio al suo principato, ma anche al papa scomparso e a Jules Bianchi. Dopo il video pubblicato dalla Ferrari, Charles Leclerc ha utilizzato i social per presentare il casco che indosserà nella prossima stagione. Un casco in cui prevale decisamente il bianco rispetto all’ultimo indossato ed è evidente il richiamo alla bandiera del Principato di Monaco. Ma ci sono tanti dettagli che saltano subito l’occhio come l’omaggio al padre Hervé per cui compare la scritta “Papà” sul lato sinistro del casco e quella Jules Bianchi, l’amico pilota morta nel 2015 con il nome sulla parte destra.

Hamilton torna al passato

Lewis Hamilton aveva già svelato il suo casco qualche giorno fa a Fiorano e i due piloti ferraresi saranno ben riconoscibili nel corso della stagione. Dal biancorosso di Leclerc si va verso u giallo molto acceso da parte del pilota inglese. Una scelta legata pensata non solo come omaggio al “giallo Modena” della Ferrari, ma anche ai suoi esordi da pilota. Il giallo è infatti il colore che Lewis ha scelto come casco sin da piccolissimo, una scelta dovuta al fatto che quel colore lo rendeva più riconoscibile nelle gare di kart e in quel modo i genitori, preoccupati, avevano più facilità a riconoscerlo tra gli altri in pista.

Il rosso Ferrari 2025

Ma non sono solo i caschi a essere stati presentati, il video pubblicato dalla Ferrari mostra anche le tute che i due piloti indosseranno nel corso della prossima stagione. E la scelta sul “rosso” può essere già indicazione importante anche per capire quale sarà la livrea della SF-25. La casa di Maranello ha infatti puntato su una tonalità più scura rispetto al passato ma per averne la conferma bisognerà aspettare ancora qualche settimana e in particolare il 18 febbraio quando a Londra ci sarà la presentazione ufficiale delle monoposto.

L’entusiasmo dei tifosi

La settimana scorsa è stata la giornata di test a Fiorano e la prima di Hamilton a riaccendere l’entusiasmo dei tifosi, ora il video dei due piloti scatena ancora di più l’hype. Al punto che diventa subito una tendenza sui social. Non c’è dubbio che l’arrivo di Lewis a Maranello sia stata una scelta vincente da questo punto di vista con l’inglese che porta con sé storia ma anche ambizioni future. E ora tra i tifosi del Cavallino cominciano a crearsi anche delle piccole fazioni interne, tra i fedelissimi di Leclerc e invece quelli che puntano sull’aura dell’inglese. Il buon Carlos Sainz è stato presto dimenticato ma ora tutte le aspettative delle vigilia dovranno essere confermate anche in pista per non passare rapidamente dal sogno all’incubo.