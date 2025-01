F1, Hamilton è ancora un campione e Leclerc sarà bastonato: cresce la fiducia in Lewis ma Charles è un problema

La Ferrari è a Barcellona per una seconda serie di test per Hamilton e Leclerc. Intanto aumentano gli ottimisti sulle possibilità di Lewis con la rossa, gli ex piloti Herbert e Brundle ci credono ma il problema è la reazione di Charles

Per una settimana che ha portato all’esordio assoluto di Lewis Hamilton sulla Ferrari se ne apre un’altra. Che vedrà nuovamente la monoposto di Maranello scendere in pista. Stavolta nella più mite, si spera, Barcellona, per proseguire i TPC, test con le macchine di due anni più vecchie e far sì che l’inglese prenda confidenza col mezzo e al tempo stesso, al pari di Leclerc, tolga la ruggine di questi due mesi di inattività al volante di una F1.

Intanto sarà stato l’entusiasmo del debutto a Fiorano ma sono aumentati gli ottimisti sull’operazione che ha portato il 7 volte campione del mondo in Ferrari. Tra questi due ex piloti, Johnny Herbert e Martin Brundle. Quest’ultimo però ha voluto anche mettere in guardia proprio Leclerc da quello che potrebbe essere un contraccolpo psicologico e non solo.

Dopo lo scetticismo si inizia a salire sul carro Hamilton-Ferrari

Mercoledì scorso Hamilton ha provato per la prima volta una Ferrari da F1 a Fiorano. Un vero e proprio evento che ha creato grande hype, sui media internazionali (con qualche caduta di stile) e sui social con un grande ritorno mediatico, di marketing e quindi economico per Lewis, Maranello e tutti gli sponsor a loro legati.

Sarà stato l’entusiasmo del popolo ferrarista, sarà stato il binomio che rimanda ad altri legami stretti in tuta rossa, primo fra tutti quello di Michael Schumacher, fatto sta che il parere di molti sull’operazione Hamilton-Ferrari sta cambiando e tende al positivo. In attesa di convincere gli scettici della prima ora, restano nella mente le parole di chi come l’ingegnere Mercedes, Andrew Shovlin che il pilota inglese conosce molto bene abbia detto: “Il nostro 2024 è stato un anno difficile, non lo abbiamo aiutato mettendogli a disposizione la migliore auto su tutti i circuiti. Se Lewis ha la macchina fa la pole e vince“.

Herbert: “Hamilton campione scenario perfetto”

Tra coloro che comincia a credere che Lewis Hamilton possa davvero vincere con la Ferrari già nel 2025, c’è anche Johnny Herbert. L’ex pilota di F1, ora opinionista ma anche spesso steward in direzione corsa, ha detto apertamente che “Se Lewis vincesse il Mondiale quest’anno sarebbe perfetto. Credo che la vittoria della Ferrari nel campionato sarebbe un’ottima cosa per lo sport”, questo il suo commento a Casinoutanspelpaus. riportato da Formulapassion. Anche se la favorita numero 1 per l’ex compagno di Michael Schumacher in Benetton resta la McLaren per come ha finito la scorsa stagione.

Brundle vota Hamilton ma avverte Leclerc

Un altro ex pilota, pure lui inglese, Martin Brundle, ripone nell’accoppiata Hamilton-Ferrari grandi speranze: “È indiscutibile che Lewis valga i soldi spesi. Arriva pieno di motivazioni, vorra dimostrare che, nonostante i 40 anni, non è ancora finito, come alcuni dicevano l’anno scorso. Non ho dubbi sul fatto che se la Ferrari riesca a fare una macchina competitiva, Lewis possa vincere GP e addirittura il Mondiale”.

L’ex Jordan, Ligier, anche Mclaren e Benetton, ora voce al commento di Sky Sport UK pone un problema già dibattuto in questi giorni che riguarda il contraccolpo su Leclerc. “Charles è cresciuto molto, non si schianta più come prima quando esagerava per portare al limite la macchine e sbattere contro il muro, è molto veloce ma la sua gestione alla rivalità con Lewis può essere un problema, Leclerc potrebbe prendere qualche batosta“.

Ferrari: il programma delle prossime settimane a Barcellona

La Ferrari tornerà in pista questa settimana con una SF-23: la squadra del Cavallino è a Barcellona con i due piloti, Lewis Hamilton e Charles Leclerc che da martedì 28 a giovedì 30 gennaio proseguiranno i test. In Spagna il team di Maranello ci resterà perchè il 4 e 5 febbraio sono previsti dei test Pirelli sulle gomme 2026. Il fornitore unico di gomme ha chiesto alla federazione la collaborazione dei team che metteranno in pista delle “mule-car” vale a dire monoposto dello scorso anno adattate sulle prime indicazioni delle monoposto 2026. Inoltre il produttore italiano ha chiesto che fossero i piloti titolari e non i tester a dare riscontro dei nuovi compound.

Poi ci sarà la presentazione, a Londra il prossimo 19 febbraio (il 18 l’evento unico sempre a Londra verranno invece svelate tutte le nuove livree dei team). I primi test pre-stagionali ufficiali della nuova stagione sono in programma dal 26 al 28 febbraio in Bahrein, mentre il Mondiale 2025 della Formula 1 scatterà nel weekend del 16 marzo a Melbourne, in Australia.