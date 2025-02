F1, Vasseur "striglia" Hamilton durante lo shooting: "Sorridi un po' di più". Poi Lewis ringrazia il team (in italiano)

Curioso siparietto tra il team principal Ferrari Vasseur e Lewis Hamilton, "accusato" di non sorridere durante lo shooting fotografico. Poi parla al team (in italiano)

C’ha pensato Fred Vasseur a far tornare il sorriso sul volto di Lewis Hamilton. “Ehi Lewis, prova a sorridere un po’”, gli ha chiesto mentre si improvvisava fotografo durante uno dei tanti servizi prestagionali che vedono i due nuovi piloti Ferrari protagonisti. Perché a Maranello queste sono ore di lavoro febbrili: i preparativi in vista dei primi test sulla Rossa, in programma a Fiorano a metà della prossima settimana, procedono senza intoppi, spediti come non mai. E il buonumore sembra aleggiare in casa Ferrari come da tempo non se ne aveva memoria.

Vasseur fotografo, ma quel sorriso “forzato” di Lewis…

Hamilton e Leclerc in tuta rossa fanno decisamente la loro bella figura. Anche quando tocca a Vasseur fotografarli, prendendo “in prestito” la macchina fotografica da qualche mano più esperta. E subito il team principal ha fatto capire di intendersi anche di shooting. “Cerca di ridere di più, Lewis, sei troppo serio”, gli ripete sia quando è dietro l’obiettivo, sia quando posa in mezzo alla nuova coppia di piloti Ferrari.

E il video postato sui social è divenuto ben presto virale, un po’ come lo era stata già la foto fatta all’ingresso di Maranello da Lewis nel primo giorno nelle vesti di pilota ufficiale della Rossa, con l’iconico mantello nero divenuto fonte d’ispirazione per molti altri servizi fotografici.

Insomma, la Ferrari fa scuola anche fuori dalla pista, auspicando che il successo ottenuto sulle varie piattaforme possa essere lo stesso che verrà replicato quando ci sarà da portare la macchina in pista. Intanto il prossimo 18 febbraio è prevista la presentazione, il giorno dopo la prima uscita della SF-25 a Fiorano, poi fari puntati sui test in Bahrain dal 26 al 28 febbraio.

Hamilton e le prime parole (in italiano) al team

Hamilton, in una delle tante interviste esclusive rilasciate in questi giorni, ha spiegato che accettare la proposta della Ferrari è stato come “fare un salto nel buio. Ma restare in una confort zone è più rischioso, perché se resti dove stai comodo poi va a finire che diventi più compiacente. Ho scelto di firmare per la Rossa seguendo il mio istinto: so di aver fatto la cosa giusta, anche perché mi ha permesso di rilanciare la sfida con me stesso e di pormi dei nuovi limiti”.

Con Leclerc il rapporto deve ancora decollare, ma sin qui son state tutte rose e fiori. Con Vasseur invece la complicità è già elevata: Lewis lo ha fatto capire anche nel breve discorso (rigorosamente scritto) in italiano che ha rivolto a tutto il team dei progettisti e meccanici radunati a Fiorano. “Grazie a tutti voi per il caloroso benvenuto. Sono felice di iniziare questa nuova avventura in Ferrari. È sempre stato il mio sogno fare parte di questa squadra, non vedo l’ora di lavorare assieme a tutti voi”.

Fred, accanto al pilota britannico, ha sorriso compiaciuto. Così come Leclerc, che ha ribadito il concetto e ringraziato tutti: “Prima di tutto, grazie mille come sempre. Per quello che state facendo e per ciò che avete fatto l’anno scorso, andando vicini all’obiettivo”.