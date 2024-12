F1, Ferrari che guaio ad Abu Dhabi: Leclerc penalizzato, rincorsa al mondiale costruttori compromessa

Ultimo weekend del Mondiale 2024 di F1 ad Abu Dhabi in salita per la Ferrari: Charles Leclerc nonostante il miglior tempo è stato penalizzato di 10 posizioni in griglia di partenza per cambio batteria. Il Mondiale Costruttori si allontana

Serviva la gara perfetta ed invece è arrivato il primo intoppo, subito quasi prima di cominciare. Inizio in salita se ce n’è uno per la Ferrari al Gran Premio di Abu Dhabi, ultima prova del Mondiale di F1. La rossa di Leclerc è incappata in una penalità di 10 posizioni da scontare in griglia per la sostituzione della batteria sulla SF-24. Che si è resa necessaria praticamente in avvio della prima sessione di prove libere. A parziale consolazione il miglior tempo fatto segnare da Charles nelle fp1. Ma adesso la ricorsa al titolo costruttori sulla McLaren è compromessa

Leclerc miglior tempo f1 ma arriva la doccia fredda

Prima sessione di prove libere del GP di Abu Dhabi che va in archivio col miglior tempo di Charles Leclerc. Dalle stalle alle stelle il monegasco che nella prima parte è stato fermo ai box con la sua SF-24 smontata per un problema alla batteria. Poi Leclerc è sceso in pista e ha stampato il miglior tempo in 1:24.321 davanti a Norris e le due Mercedes di Hamilton e Russell. Più indietro, nelle retrovie, Arthur Leclerc che ha fatto il suo esordio in F1 insieme al fratello Charles. Nelle fp2 tornerà Carlos Sainz.

Ma un attimo dopo la fine delle fp1 arriva la tegola sulla Ferrari di Charles Leclerc: 10 posizioni di penalità per il monegasco che ha dovuto cambiare il pacco batteria sulla sua monoposto. Davvero non ci voleva per la Ferrari che deve già rimontare 21 punti alla McLaren. Leclerc se facesse la pole partirebbe 11°…

Perchè è stata sostituita la batteria sulla Ferrari di Leclerc

Si è capito subito che c’era un problema in casa Ferrari. Come si è aperta la pit lane per la prima sessione di prove libere la rossa numero 16 di Leclerc è rimasta sui cavalletti e poco dopo è stata smontata. Qualcosa non andava. Ed era la batteria. Lavoro alacremente dei meccanici di Maranello che hanno rimesso in pista Cherles nel giro di mezz’ora consentendogli di fare il miglior tempo nella fp1.

Ma a caro prezzo: per lui è arrivata la penalità di 10 posizioni in griglia per la sostituzione di una nuova componente, in questo caso il pacco batteria. Un inizio decisamente in salita nel weekend che assegna il titolo Costruttori.