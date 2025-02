F1, Leclerc sfida Hamilton a casa sua: il post che promette scintille. Ma Lewis incassa doppia mozione di fiducia

Messaggio criptico di Charles Leclerc sui social che inevitabilmente tira in ballo Lewis Hamilton, riguarda una loro presunta rivalità in Ferrari? Intanto l'inglese incassa finalmente la fiducia di due grandi ex della F1

Hamilton contro Leclerc, Lewis contro Charles. Il dream team che ha messo su la Ferrari stuzzica la fantasia degli addetti ai lavori. La domanda sul se e quando la coppia in rosso scoppierà esce fuori ciclicamente nei discorsi e nelle interviste. E nelle ultime ore il pilota monegasco ha un po’ alimentato questi rumors con un post criptico sui social che preannuncia una sorta di “invasione”. Il tutto mentre il 7 volte campione del mondo dopo diversi pareri scettici inizia a incassare un po’ di fiducia nei commenti.

Ferrari gioca d’anticipo: presentazione il 18, shakedown il 19

La Ferrari ha fretta di iniziare. Si può leggere in questo senso la decisione dei vertici di Maranello di anticipare di un giorno la presentazione della SF-25. La nuova macchina di Hamilton e Leclerc sarà svelata con rendering e le sue caratteristiche tecniche già il 18 febbraio, praticamente in coda alla presentazione che si terrà alla O2 Arena di Londra e che vedrà la presentazione delle 10 scuderie e dei 2o piloti in un evento che ricalcherà quello della MotoGP di Bangkok; il giorno successivo shakedown per la neonata del cavallino rampante sulla pista di Fiorano con entrambi i piloti titolari. In attesa poi dei test ufficiali in Bahrain a fine mese.

“A casa sua Charles!” Leclerc pronto a sfidare Hamilton

“A casa loro”. Così Sebastian Vettel festeggiava via radio la vittoria sua e della Ferrari a Silverstone contro le Mercedes nel 2018. “A casa tua Charles” ripeteva compulsivamente Carlo Vanzini a SkySport F1 mentre Leclerc tagliava il traguardo del Gp di Monaco dello scorso anno vincendo finalmente nella sua Monte Carlo.

Stavolta la citazione riguarda altro e a chiamarla in causa in un certo senso è stato lo stesso Leclerc disseminando la rete di indizi. Una teiera, una corona, una guardia britannica e una metropolitana. Quattro grafiche che Charles ha usato per lanciare un messaggio. Ma riguardo cosa? Niente a che vedere con la F1, sembrerebbe ma chissà.

Il messaggio in questione è stato postato dalla pagina “LEC” di Instagram. Quella dedicata al gelato che lo stesso Leclerc ha messo in commercio circa un anno fa e che oltre a portare il suo nome vede il monegasco in prima linea con il noto marchio dolciario Grom. Resta però probabile che Leclerc voglia fare qualcosa col suo marchio di gelato proprio in Inghilterra, la patria di Lewis, chissà, magari coinvolgendo proprio Hamilton suo compagno di squadra in Ferrari. Staremo a vedere. Sarà una sfida “gelata”!

Hamilton incassa la fiducia di Herbert e Montoya

In attesa di capire cosa c’è dietro il messaggio di Leclerc, proprio Lewis Hamilton comincia a incassare un po’ di fiducia dagli addetti ai lavori. Dopo le sparate dei vari Briatore, Jordan e soprattutto Bernie Ecclestone, finalmente c’è chi vede nell’inglese ancora un grande campione capace di fare la differenza.

Appena fatto fuori dalla FIA nel panel degli steward, Johnny Herbert resta un ex pilota di grande esperienza e un ottimo opinionista che proprio riguardo Hamilton dice: “Se la Ferrari gli metterà a disposizione una macchina veloce, potrà sicuramente vincere un altro campionato – ha detto a ‘Live Timing News’ – lo scorso anno ha commesso più errori del solito, ma la situazione in Mercedes non lo ha aiutato. E nonostante questo, nelle ultime gare è riuscito a dimostrare una grande competitività. Ha fame di successo e ora tocca a Fred Vasseur dargli una macchina che gli permetta di raggiungere questo obiettivo”

Sulla stessa lunghezza d’onda un altro grande ex del passato, Juan Pablo Montoya che a Crash.net si è sbilanciato: “Se Hamilton avrà una macchina veloce, questa stagione vedremo il vecchio Hamilton di qualche anno fa, quello che nessuno può battere, nemmeno Max Verstappen“.