F1, Mara Sangiorgio rompe il silenzio su Hamilton e Leclerc. Effetto Lewis, il sito Ferrari va in tilt

L'inviata di SkySport F1 Mara Sangiorgio si sbilancia su Lewis Hamilton in Ferrari e parla anche del rapporto con Leclerc. Intanto l'effetto-Hamilton si fa sentire a livello di merchandising

Una vita in Formula 1 vagando per il passock e i box alla ricerca di voci, notizie, sensazioni, protagonisti. Mara Sangiorgio è una delle massime esperte del circus. Chi meglio di lei, che vive da vicino la F1 può valutare l’operazione che ha portato Hamilton a vestire la tuta rossa del cavallino rampante. Intanto Lewis manda in down il sito della Ferrari all’apertura delle vendite del nuovo merchandising a lui legato. Il tutto in attesa della presentazione della SF-25.

Ferrari, si lavora a Maranello dopo i test di Barcellona

La Ferrari tira il fiato, almeno per ora. Dopo due settimane intense in Spagna con ben 5 giorni di test a Barcellona week end di relax, si fa per dire, per il team di Maranello che sta preparando nei minimi dettagli il debutto della SF-25 che avverrà nella due giorni di presentazione, dapprima nel maxi evento della FIA a Londra il 18 con la livrea 2025 e poi il 19 “in casa” dove sarà svelata nei minimi dettagli la nuova monoposto.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Tanti i giri fatti da Leclerc ed Hamilton al Montmelò nei 5 giorni test. Un intoppo, l’incidente di Lewis al secondo giorno, ma poi tantissimi km anche con la SF-24 Mule Car per testare le gomme Pirelli. Giri utili a togliere anche la ruggine da entrambi i piloti. Ma da cui sono arrivare anche e soprattutto buone indicazioni specie sull’ambientamento del 7 volte campione del mondo con l’ambiente e il sistema di lavoro Ferrari.

Mara Sangiorgio si sbilancia su Hamilton

Una delle giornaliste più apprezzate del mondo della F1 è sicuramente Mara Sangiorgio. Inviata ai box per SkySport F1 ogni week end di gara racconta cosa succede al di fuori della pista, spesso arrivando tra le prime sulla notizia all’interno di garage, pitlane e paddock. Senza contare poi le tantissime interviste che riesce a strappare.

C’era anche il giorno in cui Lewis Hamilton ha esordito a Fiorano per la prima volta al volante di una Ferrari di F1: “E’ stata una giornata storica vedere percorrere i primi metri in pista di Hamilton: sul ponte di Fiorano c’era tantissima gente come non se ne vedeva da anni, una simile accoglienza era stata tributata forse solo all’arrivo di Michael Schumacher” ha detto in una intervista su primadituttomilano.it

Poi si è sbilanciata sull’operazione complessiva di Hamilton in Ferrari tra rischi e pregi: “Lewis ha deciso di concludere la sua straordinaria carriera in Ferrari e lui è un pilota che – per aurea, potenzialità e fame – può ancora dire la sua, sarà da stimolo per tutto l’ambiente”

Leclerc e il rischio Hamilton, parla Mara Sangiorgio

In questo primo mese di convivenza in Ferrari, l’ombra ingombrante, come la definisce Mara, di Hamilton ha “oscurato Leclerc”. Sul fatto se questa possa essere una nota negativa, Sangiorgio risponde: “Per Charles Leclerc sarà uno stimolo, anche per raggiungere un altro livello soprattutto in alcune fasi della gara, ma anche lui ha voglia di vincere il suo primo titolo. Insomma sono due piloti di grandissimo livello e questa sarà una avvincente e bellissima stagione”.

Per quanto riguarda gli annessi e connessi dell’operazione Hamilton, l’inviata di Sky non nasconde che ci siano anche altre situazioni di natura economica: “Questo è un matrimonio importante tra due icone, due brand riconosciuti nel mondo. Non è solo marketing, questo è un matrimonio a tutto tondo sotto tanti punti di vista che porterà benefici a entrambe le parti».

Infine Mara prova a fare un pronostico sul Mondiale che verrà: “Dico nell’ordine, Ferrari, McLaren e Red Bull perché Max Verstappen è sempre lui. Seguirò con grande attenzione Kimi Antonelli, anche per un sano amore per l’Italia”.

L’effetto Hamilton manda in tilt il sito della Ferrari

Le avvisaglie si erano avute nel suo primo giorno a Maranello. Quella foto iconica in abito elegante con la Ferrari F40 in piazza Schumacher davanti alla palazzina con gli uffici del Drake aveva fatto il giro del mondo generando un record di click e di ritorno economico e non solo. Ora Lewis Hamilton l’ha rifatto.

Appena aperte le vendite del nuovo merchandising legato alla Ferrari con tra gli altri i prodotti col numero 44 dell’inglese, il sito della scuderia di Maranello è andato in tilt. Nonostante i prezzi alti della nuova collezione, la gente si è trovata imbottigliata nell’accedere al sito ferrarista. E dopo nemmeno ventiquattr’ore tutti i capi con il numero 44 sono andati sold out in pochissimo tempo, con ancora moltissime richieste inevase. Insomma in attesa del riscontro in pista, l’effetto Hamilton si sta facendo sentire e vedere.