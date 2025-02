F1, Hamilton surclassa già Leclerc: in pista e non solo, quanto vale l'orologio di lusso al polso di Lewis

La Ferrari impegnata nei test a Barcellona per la Pirelli ha presentato anche il nuovo abbigliamento sportivo firmato Puma. Tra gli optional indossati da Hamilton e Leclerc è saltato agli occhi il luccichio degli orologi Richard Mille. Ma quanto costano?

Il Mondiale si avvicina. Due giorni intensa per la Ferrari impegnata nei test di Barcellona insieme ad Alpine e McLaren, per testare le gomme Pirelli per il 2026. Tanti giri per Hamilton e Leclerc. Ma la scuderia di Maranello è sempre attiva anche su altri fronti specie dopo l’arrivo di Lewis che ha aumentato, semmai potesse essere, l’appeal del cavallino rampante. Ed allora anche l’annuncio delle nuove tute e l’outfit non è passato inosservato. Così come è saltato agli occhi un optional mica da ridere indossato dai piloti. Ed è qui oltre che in pista che il 7 volte campione del mondo ha stracciato, per ora, il più giovane monegasco.

Ferrari test a Barcellona, Hamilton fa meglio di Leclerc

Giri su giri. Ne hanno fatti tanti Lewis Hamilton e Charles Leclerc nel primo giorno dei test bis a Barcellona concentrandosi e alternandosi alla guida della SF-24 Mule Car adattata per testare le gomme Pirelli 2026. Lavoro portato avanti anche dalla McLaren in pista con Norris di martedì e Piastri mercoledì. Non dalla Alpine che ha girato “per conto suo” in modalità TPC per far impratichire il rookie Doohan.

In totale, i giri percorsi con le mule car per i test Pirelli sono stati 332, praticamente una distanza pari a 5 Gp da Ferrari e McLaren. Hamilton ne ha completati 87, Leclerc 86 e Norris 159. I tempi rilasciati da Pirelli hanno visto, per quel che valgono, Lewis girare più forte di Charles, 1’15”93 per l’inglese, 1’16”06 per il monegasco ma Norris ha fatto meglio delle due rosse in 1’15”21. Tempi ovviamente da prendere per quel che valgono… cioè zero.

Ferrari: il kit abbigliamento fa sfoggi dei nuovi orologi di lusso

Non solo test in pista. In mezzo alla due giorni di test Pirelli a Barcellona la Ferrari ha anche trovato il tempo di lanciare il Team Kit 2025 da pista. Non le tute da gara, già presentate sempre via social settimana scorsa, ma l’abbigliamento “corporate” per i fine settimana di gara e per le occasioni ufficiali. Nelle foto di Hamilton e Leclerc l’occhio è ovviamente caduto sul nuovo orologio al polso dei due piloti Ferrari.

Durante la presentazione della tuta da gara della Ferrari per il 2025, il team di Hamilton e Charles Leclerc non si è limitato a sfoggiare le loro vistose tute rosse; Hanno anche mostrato i nuovi gioielli ai rispettivi polsi. Tra le due unità, quasi un milione di euro. Si tratta dello stesso marchio che ha sponsorizzato Rafael Nadal per gran parte della sua carriera ed è noto per i suoi modelli sportivi, molto leggeri, dotati di un segnalatore di posizione e di macchinari ad alta tecnologia.

Hamilton batte Leclerc sul “tempo”: che orologio al polso di Lewis

Il passaggio di Lewis Hamilton alla Ferrari ha comportato anche un cambio di sponsor e uno di quelli che non manca mai, solitamente proveniente da un marchio di lusso di ogni team di F1, è il cronografo ad alte prestazioni. L’inglese in Mercerdes ne indossava uno del marchio svizzero IWC, peraltro al centro di uno sfottò settimana scorsa.

Uno degli orologi più lussuosi sul mercato, ma al suo arrivo a Maranello è passato a un nuovo cronometro dello sponsor Ferrari, un Richard Mille RM 74-02, dal valore stimato di circa 600.000 dollari, un record in F1. L’orologio al polso di Hamilton è un RM 74-02 capolavoro in oro rosso 18 carati e carbonio oro nero, con bracciale a maglie aperte, secondo il catalogo Richard Mille. Ci sono voluti quattro anni per svilupparlo, utilizzando strati di carbonio TPT fusi con lamina d’oro. All’interno è presente un meccanismo tourbillon situato a ore 6.

Più “modesto” invece Leclerc si è presentato con il Richard Mille RM 72-01 Flyback Chronograph, un orologio da 335.000 dollari in titanio e oro rosso, più sportivo e un po’ meno “ostentato”. Tuttavia, sono tra i più ambiti, e non solo da chi se li può permettere.