F1, Ferrari: nuova giornata di test a Barcellona. Vigna non nasconde le ambizioni e spunta un retroscena su Hamilton

Un giorno di lavoro e anche un giorno in meno di un debutto che forse non è mai stato più atteso e anticipato. A Barcellona la Ferrari è scesa in pista per i test Pirelli e continua la marcia di avvicinamento alla prima gara della stagione con il weekend di Melbourne in Australia del 14-16 marzo già cerchiato rosso sul calendario da tutti i fan della scuderia di Maranello.

I test a Barcellona

Altra giornata di test a Barcellona per la Ferrari, che nell’occasione ha “sfidato” anche la McLare a lavoro sui pneumatici Pirelli. Si tratta della prime delle due giornate sul circuito catalano. Dopo aver provato la vettura del 2023, in questa occasione è sceso in pista con la monoposto dello scorso anno. Leclerc invece ha avuto la possibilità di recuperare il TPC (Testing previous Cars) che non aveva potuto concludere dopo l’incidente di Lewis Hamilton.

L’ottimismo di Vigna

L’amministratore delegato della Ferrari, Benedetto Vigna è intervenuto in una conference call con gli analisti finanziari sui conti del 2024 soffermandosi anche sull’aspetto sportivo: “Puntiamo a competere sia in Formula 1 che nell’Endurance con un tema rinforzato e un obiettivo chiaro: la vittoria. L’arrivo di Hamilton fa sicuramente bene a livello di brand. Porta non solo un pilota plurititolato ma anche di grande esperienza che riuscirà ad offrirci una grande mano in pista e che porta una ventata di aria uova. Non c’è dubbio che andrà a formare una bella coppia con Charles Leclerc”,

Il retroscena su Hamilton

Delle prime uscite in Ferrari di Lewis Hamilton ha fatto scalpore l’incidente dell’inglese a Barcellona di qualche giorno fa, ma ora l’ex Williams Peter Windsor fa una rivelazione sul nuovo pilota di Maranello: “Lewis si trova molto bene nel team e sulla SF-23 si è trovato gli di quanto gli sia capitato nelle ultime stagioni in Formula 1 con la Mercedes. E’ qualcosa di inatteso considerando da quanto poco tempo guida una Ferrari e i pochi chilometri che ha percorso in questo fine settimana”. In particolare Hamilton sembra aver già trovato una buona intesa con il suo nuovo ingegnere di pista Riccardo Adami.