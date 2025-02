F1, Hamilton non ci sta: le richieste alla Ferrari dopo che Leclerc gli ha dato la paga a Fiorano

Dopo essere stato battuto e di parecchio da Leclerc nel primo test di Fiorano con la SF-25 ma anche nei precedenti, Hamilton ha chiesto ulteriori modifiche alla Ferrari per essere ok ai test ufficiali in Bahrain

Se sei un campione non vuoi perdere nemmeno quando giochi a scacchi. Soprattutto col tuo compagno di scuderia. Chiedere a Lewis Hamilton. Il 7 volte campione del mondo ha abbracciato la causa Ferrari. E a 40 vuole farlo seriamente. Senza magre figure. Ed è per questo che secondo i rumors di Maranello, l’inglese avrebbe chiesto delle modifiche tecniche ai suoi ingegneri dopo il primo test con la SF-25 a Fiorano. Forse anche perchè dai tempi, ufficiosi presi a bordo pista, pare che l’ex Mercedes sia stato battuto di 8 decimi sul giro dal monegasco.

Leclerc batte Hamilton, e non è la prima volta

Mercoledì scorso è stato il gran giorno del debutto in pista della SF-25. Leclerc ha girato in mattinata, Hamilton nel primissimo pomeriggio. Si trattava di un semplice shakedown per vedere e capire se tutto sulla nuova monoposto funzionasse. Ma era ovvio che un po’ i due piloti dovessero tirare per portare al limite l’aerodinamica e la power unit del cavallino rampante.

Risultato. Secondo i tempi fatti circolare in rete e su Marca, pare che Leclerc abbia girato 8 decimi più forte di Hamilton. Sicuramente uno smacco per il campione della Mercedes al di là del fatto che sia le condizioni di pista, di meteo, di temperatura sull’asfalto ma probabilmente anche gli pneumatici Pirelli, fossero diversi nelle due sessioni dei due piloti.

Ma è anche vero che pare non fosse la prima volta che Leclerc abbia stracciato Hamilton sul giro. Anche nell’altro test, sulla SF-23 a Barcellona e poi in quelli con la SF-24 MuleCar modificata per i test Pirelli, sempre sul circuito catalano, a parte un’occasione, Charles sia stato sempre costantemente più veloce di Lewis e, dicono i ben informati, non di poco.

Hamilton chiede modifiche alla Ferrari

Secondo quanto riportato da AutoRacer, Hamilton avrebbe chiesto delle modifiche dopo il test di Fiorano. Non si tratta di grandi stravolgimenti. Si parla di “piccoli dettagli” emersi dopo la sessione pomeridiana con la SF-25. E che la scuderia di Maranello è sicura di mettere a posto prima dei test ufficiali che si terranno per tre giorni in Bahrain la prossima settimana.

Insomma l’apprendistato di Hamilton con la Ferrari continua, a ritmi serrati. Anche dopo il primo impatto di Fiorano, con qualche frenata al limite di troppo, e poi l’incidente avuto a Barcellona, Lewis aveva chiesto qualche modifica. Non solo alla Ferrari ma anche a se stesso come emerso all’interno della prima conferenza stampa: “Non sono ancora al livello che voglio e lo so, è tutto diverso, devo lavorarci molto” le parole del 7 volte campione del mondo. Da questo punto di vista la tre giorni sulla pista di Shakir sarà fondamentale. L’inizio del Mondiale in Australia è sempre più vicino.