F1, Ferrari SF-25: alberi tagliati a Fiorano, scene di ordinaria follia e inciviltà per vedere Hamilton e Leclerc

Incredibile a Fiorano, alcuni tifosi per assicurarsi una migliore visuale durante le prove di Leclerc ed Hamilton hanno tagliato gli alberi lungo il circuito. In rete sono diventati virali i video

A volte la passione può essere controproducente. E portare a compiere gesti inconsulti. L’amore per la Ferrari non fa differenza. Ed ecco quindi che nella giornata in cui la scuderia di Maranello ha portato in pista la SF-25 per la prima volta sulla pista di Fiorano, prima con Leclerc e poi con Hamilton, è successo qualcosa di increscioso e incivile. C’è stato chi, tra i tantissimi ferraristi che hanno invaso il bordo circuito, ha pensato di tagliare gli alberi per migliorare la visibilità della rossa che stava girando.

Video, incredibile a Fiorano: alberi tagliati

La giornata era di quelle da non dimenticare. Il gesto che più di qualcuno ha compiuti invece lo è, eccome. L’esordio di una Ferrari di F1 è sempre qualcosa di speciale. Ancor di più quest’anno con l’Hamilton-mania che ha contagiato tutti i ferraristi. Fiorano invasa dai tifosi della rossa sin dalla serata di ieri con molti che hanno preferito accamparsi per la notte per non perdere un posto in prima fila per lo shakedown della SF-25 di Leclerc ed Hamilton.

Poi c’è chi ha esagerato. Per poter vedere meglio la nuova monoposto Ferrari girare a Fiorano più di qualcuno ha pensato di tagliare i rami degli alberi presenti al di là della recinzione, così da “ritagliarsi”, è proprio il caso di dirlo, il proprio posto. In questo video si vede benissimo un uomo sulla scala armato di tronchese/cesoie recidere i rami di un albero.

Nel video si vede peraltro che l’ultimo ramo tagliato sfiora alcuni ragazzi che stavano passando lì vicino, quindi anche pericoloso oltre che incivile. Ma siccome al peggio non c’è mai fine. C’è stato chi è andato anche oltre. In un altro video che sta circolando sui social un altro “illuminato” della praticità armato proprio di piccolo seghetto a batteria ha proprio segato un albero.