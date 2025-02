Poche ore fa, per la precisione ieri sera, si è svolto il bellissimo, fatemelo dire, show di Londra che in una serata evento ha messo insieme tutta la F1 che si ritroverà in pista a fine mese per i test in Bahrain e poi a metà marzo per il via del Mondiale in Australia.

Una cerimonia innovativa, magari pomposa ma che va nella direzione intrapresa dalla F1 di Stefano Domenicali di imporre il brand al di là anche delle gare e della competizione in pista. Peraltro uno show nemmeno troppo invasivo e lungo con tanta musica, luci e tanti sorrisi, a parte Verstappen come al solito poco incline alla compagnia.

