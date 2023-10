Cuba-Brasile, il match che ha preceduto la sfida tra Italia-Iran, di per rappresenta già una sfida cruciale anche per il destino degli azzurri: la vittoria dei carioca per 3-1 consente ai brasiliani di portarsi al secondo posto in graduatoria e mette un freno ai cubani. Non poteva che andare meglio di così. La sfida in programma domani alle 18,30 italiane proprio tra Cuba e la nazionale di De Giorgi, in caso di vittoria odierna potrebbe rappresentare un trampolino di lancio decisivo per gli Azzurri in ottica secondo posto.

Attenzione: occorre ricordare che, a parità di punti, verranno presi in esame nell’ordine quoziente set, quoziente punti e soltanto in ultima analisi il risultato dello scontro diretto.