Italia-Usa diretta live finale Olimpiadi Parigi 2024: buon avvio delle azzurre, Egonu subito in palla

Mai come stasera le Olimpiadi vivono in perfetta assonanza con una disciplina sportiva definita: il volley. Italia-Turchia è un omaggio doveroso alla pallavolo azzurra che – nel corso degli anni – ha saputo fare breccia negli appassionati e s’è regalata soddisfazioni e gioie anche a livello di club. La nazionale – tuttavia – resta un sogno più grande: si gioca per la storia, si gioca per la finale, si gioca per l’oro.

South Paris Arena: si comincia a servire dalle 20 e nessuna intro potrebbe avere una incisività migliore delle parole della capitana, Anna Danesi, che alla vigilia della sfida ha spoilerato tutto: