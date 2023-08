Mondiali atletica Budapest oggi 20 agosto diretta live

Daisy Osakue raggiunge la sua prima finale mondiale nel disco grazie al suo lancio di 61.31 metri. Finale nel salto in alto per Gianmarco Tamberi (col brivido) e Marco Fassinotti. Davide Re invece si qualifica per le semifinali dei 400 metri così come Alessandro Sibillino e Mario Lambrughi nei 400 ostacoli. Semifinale anche per Lorenzo Simonelli e Hassane Fofana nei 110 ostacoli.