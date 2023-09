Ultimo aggiornamento 09-09-2023 11:16

Qualifiche Gp Misano, MotoGP 2023

Circuito di Misano, 9 settembre 2023. Tutto è pronto per il primo verdetto del week end della MotoGP s Misano nel Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini. Sabato come al solito denso e intenso nel Motomondiale. Mattina dedicata alle qualifiche, poi nel pomeriggio la Sprint Race. Ieri un Marco Bezzecchi in grande spolvero ha fatto segnare il miglior tempo nelle prove libere con Ducati del team Mooney VR46.

Alle sue spalle un brillantissimo Vinales su Aprilia ma soprattutto uno straordinario Dani Pedrosa wild card su KTM. In una ideale seconda fila finalmente altre Ducati: 4° Martin, 5° Marini e 6° Marc Marquez redivivo con la Honda dopo le voci che lo vogliono sulla Ducati del team Gresini. Pecco Bagnaia, stoico a una settimana dal terribile incidente di Barcellona si prende il 7° tempo e questo gli basta per la top ten che dà di diritto al Q2.

