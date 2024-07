Olanda-Italia Europei calcio femminile live: le Azzurre a caccia della qualificazione

Quattro in difesa e in mediana con coppia d’attacco per l’Olanda; Italia col tridente alle spalle dell’unica punta. Le formazioni ufficiali:

Olanda (4-3-3): Kop; Casparij, Spitse, Janssen, Brugts; Groenen, Kaptein, Van de Donk, Grant; Miedema, Beerensteyn. All: Jonker

Italia (4-4-2): Giuliani; Boattin, Lenzini, Linari, Di Guglielmo; Greggi, Caruso; Bonansea, Giugliano, Cantore; Giacinti. All: Soncin