Benvenuti allo stadio Renzo Barbera di Palermo, tra qualche minuto prenderà il via Italia-Armenia, ultimo appuntamento per gli Azzurri nella corsa verso Euro 2020.20:15

Nel caso in cui arrivasse il successo per gli Azzurri, sarebbe il decimo nell'anno solare: un'impresa senza precedenti per la Nazionale italiana.20:15

Italia in maglia bianca, tenuta rossa per gli armeni.20:15

Babayan penetra tra le maglie della difesa italiana e tenta il tiro: Sirigu (amatissimo dal pubblico di Palermo, in quanto ex rosanero) si oppone.20:50

GOL! Italia già sul 2-0! Primo gol in azzurro per Nicolò Zaniolo!20:54

L'Armenia sbanda, Immobile recupera un pallone vagante e trova un corridoio perfetto per Zaniolo: il talento della Roma batte quindi Airapetyan in uscita.20:55

Lancio profondo di Bonucci per Chiesa, che stavolta manca un controllo comunque non facile. Ma l'Italia sta già giocando sul velluto.20:57

Biraghi si propone a sinistra e tenta l'appoggio per il solito Chiesa, c'è in anticipo Hovhannisyan.20:59

Lancio da consumato regista per Bonucci, sul pallone c'è Barella che con il tocco di punta batte Airapetyan in uscita.21:15

GOL! Doppietta di Ciro Immobile e 4-0 per l'Italia! Che prestazione per gli Azzurri a Palermo!21:18

AMMONIZIONE per Haroyan, per atterramento di Immobile.21:20

Tanta voglia per Chiesa, stavolta fermato dall'arbitro per un fallo in attacco.21:23

Rotondo 4-0 per gli Azzurri, che giocano meravigliosamente e colpiscono a ripetizione un'Armenia che in un paio di occasioni si salva. Per gli ospiti però anche una clamorosa traversa.21:30

Punizione per l'Armenia, stavolta Hambartsumyan si rende pericoloso in avanti ma non sorprende Sirigu.21:53

SOSTITUZIONE in porta per l'Italia: esce Sirigu, debutto azzurro per Meret.22:16

Errore in disimpegno di Jorginho, ne approfitta Babayan che trafigge Meret appena entrato in campo.22:20

Colpo alla testa per Babayan, costretto a lasciare il campo in barella. Armenia in dieci.22:28

Roboante 9-1 per l'Italia, che chiude con una goleada le qualificazioni a Euro 2020. Un risultato del genere non si vedeva dal 1948.22:33

PREPARTITA

Italia - Armenia è valevole per la decima ed ultima giornata di qualificazioni agli Europei 2020, girone J.

La partita è in programma il giorno 18 novembre alle ore 20:45 allo stadio Renzo Barbera di Palermo.

L'Italia di Mancini, a punteggio pieno dopo 9 partite disputate con 27 punti, cerca di ottenere il record di 10 vittorie in 10 gare. Possibile turnover per la squadra azzurra, già qualificata come testa di serie da due giornate: in porta dovrebbe giocare Sirigu, in difesa insieme alla coppia Bonucci, Romagnoli dovrebbero giocare Di Lorenzo e Biraghi. A centrocampo potrebbe esserci l'esordio da titolare per la rivelazione viola Castrovilli al posto di Tonali. Sicuri Jorginho e Zaniolo. In attacco intoccabile la coppia Chiesa e Immobile a cui dovrebbe affiancarsi Insigne.

Dove vedere Italia - Armenia, 10 giornata delle qualificazioni Euro 2020, in diretta tv e streaming

Italia-Armenia si può seguire live qui su Virgilio Sport a partire dalle 20:45 (mezz'ora prima) del 18 novembre. La partita sarà trasmessa in diretta esclusiva su Rai Uno e su Ray Play in streaming.