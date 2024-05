Roland Garros diretta live terzo turno, Sinner-Kotov: Jannik cerca il pass per gli ottavi

Il numero 56 del ranking ATP ha dimostrato di saperci fare anche sulla terra rossa dell’impianto parigino. Il russo, infatti, ha eliminato dallo storico torneo Norrie in cinque set e Wawrinka in quattro, entrambi possibili outsider della 123esima edizione del Roland Garros. Allo stesso tempo però sono pochissimi i titoli messi in bacheca da Kotov (tre ATP Challenger in singolare e uno in doppio); mentre l’apice della carriera l’ha toccata nella precedente stagione quando il tennista moscovita perse la finale degli Open di Stoccolma contro Monfils, ieri eliminato per mano di uno straordinario Lorenzo Musetti.

1° Turno: Kotov-Norrie 3-2 (4-6, 6-3, 3-6, 7-6, 6-2)

2° Turno: Kotov-Wawrinka (7-6, 6-4, 1-6, 7-6)