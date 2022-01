LIVE SAMPDORIA - TORINO 0-0 SERIE A 2021/2022. LA DIRETTA DELLA PARTITA

Dove si gioca la partita:



Stadio: Luigi Ferraris

Città: Genova

Capienza: 36685 spettatori14:33

Buon pomeriggio e benvenuti alla diretta scritta di Sampdoria-Torino, gara valida per la ventiduesima giornata di Serie A.14:33

I padroni di casa vogliono tornare a vincere dopo le due sconfitte consecutive rimediate contro Cagliari e Napoli. I doriani non vincono un match dal 10 dicembre scorso, quando si erano imposti per 1-3 nel derby contro il Genoa. La squadra di D'Aversa ha bisogno di sbloccarsi tra le mura amiche, dove è riuscita a conquistare i tre punti soltanto in due occasioni, e di aumentare il distacco dal terzultimo posto, al momento lontano solo 4 punti.14:38

Gli uomini di Juric sono decisi a confermare il buon momento di forma, grazie al quale sono riusciti a portarsi nella parte sinistra della classifica. In Serie A, i granata hanno perso una sola volta nelle ultime sei partite, in casa dell'Inter capolista. Gli ospiti, però, finora non hanno brillato in trasferta, dove hanno collezionato una sola vittoria e due pareggi, a fronte di sei sconfitte.14:42

FORMAZIONI UFFICIALI: La Sampdoria si schiera in campo con un 4-4-2: Falcone - Bereszynski, Ferrari, Dragusin, Augello - Candreva, Rincon, Thorsby, Askildsen - Gabbiadini, Caputo. A disposizione: Ravaglia, Saio, Conti, Murru, R. Vieira, Ekdal, Ciervo, Yepes, Trimboli, Torregrossa, Quagliarella.14:46

FORMAZIONI UFFICIALI: Il Torino si schiera in campo con un 3-4-1-2: Milinkovic-Savic - Zima, Bremer, Rodriguez - Singo, Lukic, Mandragora, Vojvoda - Praet, Brekalo - Sanabria. A disposizione: Berisha, Gemello, Djidji, Buongiorno, Izzo, Fares, Pobega, Verdi, Warming, Pjaca, Zaza.14:48

Tante assenze tra porta e difesa per D'Aversa, che deve rinunciare agli indisponibili Audero, Colley e Yoshida, oltre allo squlificato Chabot. Fuori anche Verre e il lungodegente Damsgaard. L'ex allenatore del Parma sceglie il neo acquisto Rincon e Askildsen dal primo minuto, relegando Ekdal in panchina. Coppia d'attacco formata da Gabbiadini e Caputo, con l'acciaccato Quagliarella pronto a subentrare.14:52

Juric deve rinunciare a sette giocatori, ma recupera Milinkovic-Savic in porta e Praet sulla trequarti. Il belga, uscito malconcio dall'ultima sfida con la Fiorentina, viene comunque preferito a Pjaca. L'ex tecnico del Crotone sceglie Rodriguez e non Buongiorno in difesa, mentre Mandragora vince il ballottaggio con Pobega in mezzo al campo. In panchina il neo acquisto Fares, mentre non sono stati convocati Linetty, Baselli, Ansaldi, Edera e Kone, oltre al lungodegente Belotti e a Ola Aina, impegnato in Coppa d'Africa.14:57

Quasi tutto pronto allo Stadio Luigi Ferraris di Genova. Tra pochi minuti l'arbitro Luca Massimi darà il via al match.14:57

Fischio d'inizio di SAMPDORIA-TORINO. Il primo pallone è giocato dai padroni di casa.15:01

2' PRIMA OCCASIONE PER LA SAMP! Caputo riceve in area di rigore e scarica in orizzontale per Candreva che calcia di prima intenzione. Conclusione fuori di poco.15:03