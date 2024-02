Grazie per aver seguito la diretta di Empoli-Fiorentina e arrivederci ai prossimi appuntamenti con la Serie A.17:12

Un gol per parte, uno per tempo, decreta il pareggio nel derby toscano del Castellani. È la Fiorentina a passare in vantaggio, al 29', con il diagonale di prima intenzione di Beltran, bravo a girare in porta l'assist di Mandragora e a capitalizzare un momento di superiorità numerica della Viola, a causa dell'infortunio di Grassi. La squadra di Italiano sfiora anche il raddoppio al 42', ma il colpo di testa di Martinez Quarta sul calcio di punizione di Biraghi finisce sul palo. Dopo l'intervallo, Nicola inserisce Cancellieri e Niang e passa al 4-2-3-1, raccogliendo i frutti del cambio al 55', quando i neoentrati collezionano l'1-1: Cancellieri subisce il fallo in area di Faraoni e Niang trasforma il calcio di rigore che vale il pareggio. L'ultima emozione del match arriva in pieno recupero, quando Caprile esce in modo un po' troppo coraggioso lasciando il pallone nella disponibilità di Bonaventura, che prova a girarlo in porta, ma Walukiewicz salva sulla linea.17:12

Quinto risultato utile consecutivo dall'arrivo di Nicola in panchina per l'Empoli, che si porta a due punti di vantaggio sul terzultimo posto, occupato da Hellas Verona e Sassuolo. Continua, invece, il periodo difficile per la Fiorentina, che fallisce l'almeno momentaneo sorpasso sulla Roma, ma l'aggancia a quota 38 punti, a sette lunghezze dal quarto posto.17:06

90'+5' FISCHIO FINALE: EMPOLI-FIORENTINA 1-1. Al gol di Beltran ha risposto il calcio di rigore trasformato da Niang.16:58

90'+3' WALUKIEWICZ SALVA SULLA LINEA! Kayode batte una rimessa direttamente verso il centro dell'area, Caprile esce ma riesce soltanto a sporcare il pallone, che finisce nella zona di Bonaventura, il quale prova a girarlo in porta di controbalzo. Walukiewicz si sostituisce al suo portiere e allontana.16:57

90'+1' Rientra ora in campo Zurkowski. Parità numerica ristabilita.16:55

90' Segnalati quattro minuti di recupero.16:54

90' Gioco fermo da un paio di minuti per un problema a Zurkowski. L'Empoli, però, ha finito i cambi.16:54

87' Quinta sostituzione per l'Empoli. Richiamato in panchina Liberato Cacace, minuti per Giuseppe Pezzella.16:50

85' PILLOLA STATISTICA: M'Baye Niang è il primo giocatore dell'Empoli capace di andare a segno nelle prime 2 presenze assolute con il club toscano in Serie A nell'era dei tre punti a vittoria.16:48

82' AMMONITO Lucas Beltrán per proteste.16:45

81' Parisi crossa sul primo palo trovando l'inserimento di Bonaventura, che di testa non trova la porta.16:45

80' Quarta sostituzione per l'Empoli. Youssef Maleh lascia spazio a Jacopo Fazzini.16:43

78' Cancellieri imbuca per Cambiaghi, che cerca qualcosa a metà tra un tiro e un cross basso per Zurkowski. Il pallone, calciato di prima con il sinistro, finisce tra le braccia di Terracciano.16:41

75' Quinta sostituzione per la Fiorentina. Non ne ha più Cristiano Biraghi, al suo posto Fabiano Parisi.16:38

74' Beltran avanza la sua posizione, con Bonaventura che si piazza alle sue spalle.16:37

73' AMMONITO Szymon Żurkowski.16:36

72' Quarta sostituzione per la Fiorentina. Esce Andrea Belotti, entra Giacomo Bonaventura.16:36

72' Terza sostituzione per la Fiorentina. Fuori Riccardo Sottil, dentro Jonathan Ikoné.16:36

70' AMMONITO Cristiano Biraghi per una trattenuta ai danni di Zurkowski.16:33

67' Fallo di Marin su Arthur. Calcio di punizione per la Fiorentina.16:31

64' MARIN DA LONTANISSIMO! Conclusione potente da oltre 30 metri del centrocampista dell'Empoli, che Terracciano riesce a respingere a mano aperta.16:28

62' Seconda sostituzione per la Fiorentina. Richiamato in panchina Alfred Duncan, minuti per Arthur.16:26

62' Prima sostituzione per la Fiorentina. Marco Davide Faraoni lascia spazio a Michael Kayode.16:25

59' Fiorentina in difficoltà in questa fase del match. L'Empoli riesce a muovere il pallone con più facilità rispetto a quanto accaduto nel primo tempo.16:23

56' GOL! EMPOLI-Fiorentina 1-1! Rete di M'Baye Niang! Trasformazione perfetta del numero 10, che incrocia la conclusione spiazzando Terracciano.



55' CALCIO DI RIGORE PER L'EMPOLI! Progressione di Cancellieri che, servito da Zurkowski in profondità, ingaggia un duello con Faraoni, il quale lo trattiene per la maglia. Nessun dubbio per Pairetto.16:19

53' Cross molto interessante tra difesa e portiere da parte di Cacace, che non trova però compagni pronti a spingerlo in porta.16:16

51' Giropalla difensivo dell'Empoli, che non trova spazi per superare il pressing della Fiorentina.16:15

48' OCCASIONE PER CANCELLIERI! Cambiaghi ruba palla a Nico Gonzalez, si fa tutto il campo in verticale e, arrivato al limite dell'area, allarga sulla destra per il neoentrato, che calcia di prima intenzione con l'interno sinistro. Conclusione centrale, bloccata da Terracciano.17:16

47' Nicola risistema i suoi con un 4-2-3-1: Ismajli e Cacace sono i due terzini, con Cancellieri e Cambiaghi piazzati davanti a loro e Zurkowski che agirà alle spalle di Niang.16:10

46' SI RIPARTE! Comincia il secondo tempo di Empoli-Fiorentina.16:09

46' Terza sostituzione per l'Empoli. Esce Alberto Cerri, entra Matteo Cancellieri.16:09

46' Seconda sostituzione per l'Empoli. Fuori Emanuel Gyasi, dentro M'Baye Niang.16:08

La squadra di Nicola si è difesa bene, ma ha subito il gol nel momento in cui si è ritrovata momentaneamente in dieci uomini per l'infortunio di Grassi, poi sostituito da Marin. In fase offensiva, invece, l'unico in grado di accendersi è apparso Cambiaghi, mentre Zurkowski ha avuto poco spazio per mettersi in moto. In casa Fiorentina poco coinvolti i due esterni, con Nico Gonzalez che ha faticato a entrare in partita. Ottima, infine, la prova di Mandragora, solido in fase difensiva e bravo a farsi trovare tra le linee.16:03

La Fiorentina chiude il primo tempo avanti di un gol grazie alla rete segnata al 29' da Beltran, bravo a incrociare il destro girandosi sull'assist di Mandragora. Prima, la squadra di Italiano era andata vicina al vantaggio con il tiro di Faraoni respinto da Caprile, mentre al 42' Martinez Quarta ha sfiorato il raddoppio colpendo un palo di testa su calcio di punizione battuto da Biraghi. L'Empoli, invece, non si è mai reso veramente pericoloso dalle parti di Terracciano, se non con una sgroppata di Cambiaghi, che non è riuscito però a trovare lo scarico giusto per Cerri.16:00

45'+5' FINE PRIMO TEMPO: EMPOLI-FIORENTINA 0-1. Viola in vantaggio all'intervallo.15:53

45'+4' AMMONITO Sebastiano Luperto per proteste.15:52

45'+3' Martinez Quarta verticalizza per Belotti, che non riesce ad arrivare sul pallone, bloccato da Caprile.15:51

45' Concessi cinque minuti di recupero.15:48

42' PALO DI MARTINEZ QUARTA! Calcio di punizione battuto sul secondo palo da Biraghi per l'inserimento dell'argentino, che prende il tempo a tutti e di testa colpisce la parte esterna del legno.15:46

39' Ottimo calcio di punizione guadagnato in posizione defilata da Zurkowski, che subisce il fallo di Beltran.15:42

36' Duncan cerca l'imbucata per Sottil, ma sbaglia la misura del passaggio filtrante, che si perde sul fondo.15:38

33' Grandissima azione personale di Cambiaghi, che va via a Martinez Quarta sulla sinistra, entra in area e cerca lo scarico per gli accorrenti Cerri e Zurkowski, ma il suo passaggio a rimorchio è impreciso e non trova compagni.15:36

30' Prima sostituzione per l'Empoli. Non ce la fa Alberto Grassi, al suo posto Răzvan Marin.15:34

29' GOL! Empoli-FIORENTINA 0-1! Rete di Lucas Beltrán! Con i padroni di casa momentaneamente in dieci per il nuovo infortunio di Grassi, Mandragora trova lo spazio per allargare per Beltran che, girandosi, incrocia benissimo la conclusione, battendo Caprile con un diagonale rasoterra.



27' Grassi rientra ora in campo e prova a stringere i denti.15:29

26' CI PROVA FARAONI! L'ex Verona riceve sul lato destro dell'area di rigore, controlla e incrocia la conclusione. Caprile respinge e la difesa empolese riesce a liberare.15:29

25' Ancora problemi, stavolta per Grassi, che ha accusato un fastidio muscolare.15:27

22' Riprende il gioco con Faraoni che sembra in grado di continuare a giocare.15:25

20' Problemi per Faraoni, che è rimasto a terra.15:23

17' Sottil va via a Gyasi e crossa sul secondo palo, dove non trova però compagni pronti a ricevere.15:20

14' Nico Gonzalez riceve sulla destra, punta Cacace e cerca il cross con il sinistro, ma il difensore dell'Empoli ribatte il traversone.15:17

11' Cambiaghi va via sulla sinistra a Martinez Quarta, prende il fondo e scarica all'indietro alla ricerca di Cerri, anticipato da Milenkovic.15:14

9' Si riprende a giocare con Mandragora regolarmente in campo.15:12

8' Problemi al ginocchio sinistro per Mandragora, rimasto a terra dolorante.15:10

7' Grassi imbuca per l'inserimento di Maleh, che anticipa Terracciano, ma lascia lì il pallone, consentendo al portiere viola di recuperarlo.15:10

4' Pestone di Cambiaghi ai danni di Nico Gonzalez. Calcio di punizione per la Fiorentina.15:06

1' AMMONITO Emanuel Gyasi per un intervento in ritardo su Biraghi. Diffidato, salterà la sfida con il Sassuolo.15:04

CALCIO D'INIZIO! Comincia Empoli-Fiorentina. Il primo pallone della sfida è giocato dai padroni di casa.15:03

In corso il minuto di raccoglimento in memoria delle cinque vittime del crollo avvenuto ieri in un cantiere di Firenze.15:01

Quasi tutto pronto allo Stadio Carlo Castellani di Empoli. Tra pochi minuti l'arbitro Luca Pairetto darà il via al derby toscano.14:56

Centoquarantesima formazione diversa da allenatore della Fiorentina per Italiano, che deve rinunciare soltanto a Dodo e Castrovilli, oltre al secondo portiere Christensen. Faraoni vince il ballottaggio con Kayode sulla corsia destra, mentre Milenkovic e Martinez Quarta vengono preferiti a Ranieri al centro della difesa. Panchina anche per Arthur, che lascia spazio a Mandragora, e Bonaventura, con Beltran schierato alle spalle di Belotti. C'è Sottil, e non Ikoné, in posizione di esterno sinistro offensivo.14:55

Un solo cambio di formazione per Nicola, rispetto all'undici schierato dall'inizio nella vittoria sul campo della Salernitana: fuori Bereszynski e dentro Walukiewicz in difesa, con Ismajli che si allarga sul centrodestra e l'ex Cagliari schierato centrale dei tre. Senza l'indisponibile Caputo (out anche Ebuehi), il tecnico dell'Empoli conferma Cerri al centro dell'attacco, lasciando in panchina Niang.14:52

FORMAZIONI UFFICIALI - La Fiorentina si schiera in campo con un 4-2-3-1: Terracciano; Faraoni, Milenkovic, Quarta, Biraghi; Mandragora, Duncan; Gonzalez, Beltran, Sottil; Belotti. A disposizione: Martinelli, Vannucchi, Bonaventura, Arthur, Lopez, Ikoné, Ranieri, Nzola, Infantino, Kayode, Comuzzo, Parisi, Barak. 14:55

FORMAZIONI UFFICIALI - L'Empoli si schiera in campo con un 3-4-2-1: Caprile; Ismajli, Walukiewicz, Luperto; Gyasi, Grassi, Maleh, Cacace; Zurkowski, Cambiaghi; Cerri. A disposizione: Perisan, Vertua, Goglichidze, Pezzella, Shpendi, Kovalenko, Niang, Marin, Bereszynski, Cancellieri, Fazzini, Destro, S. Bastoni.14:48

Una sola vittoria nelle ultime sei partite di campionato, invece, per la Fiorentina, sconfitta dal Bologna mercoledì nel recupero della 21^ giornata. La squadra di Vincenzo Italiano si trova ora a sette punti dal quarto posto, occupato da Atalanta e Bologna (rossoblù con una partita in più), e vincendo oggi scavalcherebbe momentaneamente la Roma al sesto posto, con i giallorossi impegnati nel tardo pomeriggio a Frosinone.14:47

Derby toscano al Castellani, dove l'Empoli cerca punti per allontanarsi dalla zona retrocessione, al momento distante un solo punto. Per farlo, proverà ad allungare la striscia di risultati utili consecutivi arrivati con l'avvento in panchina di Davide Nicola, che ha collezionato due vittorie e due pareggi in quattro partite. All'andata, la squadra allora allenata da Aurelio Andreazzoli aveva sbancato il Franchi con i gol di Caputo e Gyasi.14:44

Buon pomeriggio e benvenuti alla diretta scritta di Empoli-Fiorentina, gara valida per la 25^ giornata di Serie A.14:40