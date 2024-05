Juventus, Allegri verso l'esonero immediato: a breve l'ufficialità

La sfuriata di ieri sera del tecnico dopo la vittoria della coppa Italia avrà conseguenze clamorose, si attende il comunicato del club bianconero

Ultima fermata, Roma. Stop, si scende. La notte pazza di Massimiliano Allegri che, dopo aver centrato anche il secondo obiettivo stagionale – ovvero la coppa Italia dopo la matematica qualificazione alla Champions – sta per avere un risvolto clamoroso. Il tecnico della Juventus sarà esonerato a breve, al suo posto verrà un traghettatore e in pole c’è Montero.

Allegri, tutto in una notte

Ha fatto uno show completo ieri all’Olimpico l’allenatore bianconero. In campo e fuori. Prima le urla alla squadra anche quando la gara era in controllo, poi la reazione rabbiosa per le scelte dell’arbitro Maresca, lo spogliarello a tranche (prima la giacca poi anche la cravatta), le urla al direttore di gara che lo ha espulso, l’avviso al designatore (“dov’è Rocchi?”) e infine il “dolce” prima e dopo la consegna del trofeo.

Il diverbio con Giuntoli e l’aggressione a Vaciago

Al momento della premiazione Allegri ha palesemente allontanato il ds Giuntoli, con cui ci sono stati diversi dissapori in stagione (da mesi non si parlano ma anche con alcuni giocatori c’è maretta) e solo la squadra lo ha trattenuto dall’essere ancor più duro poi negli spogliatoi l’aggressione fisica e verbale al direttore di Tuttosport Guido Vaciago fino ad arrivare alle parole piene di sarcasmo verso i dirigenti del club davanti ai microfoni-

Un danno di immagine auto-procurato, parole e comportamenti non tollerabili che hanno imbarazzato i dirigenti bianconeri. E che hanno mandato su tutte le furie soprattutto Giuntoli, che si è sentito pubblicamente deligittimato in diretta tv. Proprio il ds avrebbe chiesto alla società la testa dell’allenatore immediatamente. Si parla di licenziamento per giusta causa.

Con un anno ancora di contratto – sette milioni netti da corrispondere ancora – si potrebbe arrivare a un compromesso ma sicuramente la storia dell’Allegri-2 alla Juve sta finendo nel peggiore dei modi.