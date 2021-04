Benvenuti alla diretta di Bologna-Spezia, gara valida per il 31° turno di Serie A. 14:07

Nell'ultimo turno, rossoblu ko in casa della Roma, bianconeri vittoriosi contro il Crotone tra le mura amiche. 14:14

Mihajlovic è senza Tomiyasu e Medel; Orsolini vince il ballottaggio con Skov Olsen, in mediana c'è Svanberg. Italiano può contare su Erlic, anche se non al meglio, e in attacco conferma il tridente Verde-Nzola-Gyasi. 14:31