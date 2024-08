GOL! LAZIO-Venezia 3-1! Autorete di Giorgio Altare! Splendida palla filtrante di Guendouzi che trova un puntuale Lazzari, bravo nel crossare in maniera forte e tesa. Il centrale del Venezia si avventa in maniera scomposta e deposita nella propria porta. Guarda la scheda del giocatore Giorgio Altare 22:27

Cartellino giallo per Ridgeciano Haps.22:17

Tiro di Duncan che non riesce però ad inquadrare lo specchio della porta.22:09

Azione splendida del Venezia che si presenta in area con Haps, servito alla perfezione da Ellertsson: l'esterno ex Genoa lascia partire però una conclusione sbilenca e imprecisa.22:03

Cartellino giallo per Valentín Castellanos.21:56

Sempre Zaccagni pericoloso nella Lazio: il capitano biancoceleste crossa in maniera precisa verso la porta di Joronen, bravo Altare ad evitare ulteriori pericoli.21:56

Nel secondo tempo i due allenatori potrebbero cambiare qualcosa: in casa Lazio occhio naturalmente a Tchaouna, Isaksen e Dia, mentre per quanto riguarda il Venezia potrebbero rendersi utili Doumbia e Pierini.21:35

Primo tempo molto divertente all'Olimpico con Lazio e Venezia che si affrontano a viso aperto senza risparmiarsi fin dai primi minuti. A passare in vantaggio sono gli ospiti con un gol splendido di Andersen, poi però la risposta della Lazio con Castellanos prima e Zaccagni poi, quest'ultimo su calcio di rigore.21:35

Finisce il primo tempo di LAZIO-VENEZIA: in rete Andersen, Castellanos e Zaccagni!21:35

GOL! LAZIO-Venezia 2-1! Rete di Mattia ZACCAGNI! Calcio di rigore realizzato in maniera perfetta da Zaccagni che incrocia di destro e fulmina Joronen. Guarda la scheda del giocatore Mattia Zaccagni 21:31

Ancora una volta bravo Castellanos, questa volta ad anticipare Sverko che lo abbatte in area dopo una grande azione di Noslin. Calcio di rigore per la Lazio.21:29

Grandissima occasione per la Lazio con Castellanos che, imbeccato alla perfezione da Noslin, non riesce ad inquadrare lo specchio della porta di testa da posizione ravvicinata.21:26

Ci prova la Lazio con il duo Castellanos-Zaccagni, ma quest'ultimo non arriva in tempo sul cross del compagno. Il Venezia libera.21:23

Cartellino giallo per Richie Sagrado.21:23

Squillo del Venezia con Zampano che rientra sul destro e lascia partire un tiro-cross teso su cui Gytkjaer non arriva per pochissimo.21:17

Ancora Zaccagni prova a rendersi pericoloso seminando il panico sulla corsia di destra del Venezia, senza riuscire però a concludere come vorrebbe.21:17

Tiro insidioso di Zaccagni che non riesce però ad inquadrare lo specchio della porta.21:10

La Lazio insiste, ma il Venezia si difende con le unghie e con i denti, provando a colpire in contropiede.21:10

Prova a reagire la Lazio, ma il Venezia si difende in maniera lucida e precisa, rischiando davvero poco in questo avvio.20:58

La Lazio è imbattuta in tutte le 11 gare casalinghe (9V, 2N) giocate contro il Venezia in Serie A; soltanto contro Empoli (14) e Perugia (12) i biancocelesti hanno disputato più partite interne senza mai perdere nel torneo.18:16

La Lazio è rimasta imbattuta nelle ultime cinque sfide (4V, 1N) contro il Venezia in Serie A, vincendo tutte le ultime tre; l’ultimo successo dei lagunari contro i biancocelesti nel torneo risale al 5 gennaio 2000 (2-0 al Penzo, con gol di Maurizio Ganz e Filippo Maniero).18:15

Le scelte di Di Francesco: recupera Oristanio che agirà sulla trequarti a supporto di Gytkjaer, out per infortunio Pohjanpalo. A centrocampo gioca Duncan, confermato a destra Sagrado. Fuori per squalifica Idzes.18:14