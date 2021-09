Dove si gioca la partita:



Stadio: Carlo Castellani

Città: Empoli

Capienza: 19795 spettatori11:50

Benvenuti alla diretta della partita della 4^ giornata di Serie A, si affrontano Empoli e Sampdoria.11:50

Manca poco all'inizio di Empoli-Sampdoria. I padroni di casa reduci dalla sconfitta interna contro il Venezia, i liguri dal pari con l'Inter.11:50

Formazione EMPOLI (4-3-1-2): Vicario - Stojanovic, Ismajli, Luperto, Marchizza - Haas, Ricci, Henderson - Bajrami - Mancuso, Cutrone.11:51

Formazione SAMPDORIA (4-4-2): Audero - Bereszynski, Colley, Yoshida, Augello - Candreva, Thorsby, Adrien Silva, Damsgaard - Caputo, Quagliarella.11:52

Panchina EMPOLI: Ujkani, Furlan, Parisi, Romagnoli, Viti, Baldanzi, Di Francesco, Stulac, Bandinelli, Zurkovski, La Mantia, Pinamonti.11:52

Panchina SAMPDORIA: Falcone, Ravaglia, Ferrari, Depaoli, Chabot, Dragusin, Ekdal, Murru, Trimboli, Askildsen, Ciervo, Torregrossa.11:53

Le scelte di Andreazzoli: Cutrone preferito a Pinamonti, confermato Mancuso. Ricci in regia, Henderson e Haas ai suoi lati. Out Tonelli, Bandinelli in panchina.11:53

Le scelte di D'Aversa: in avanti fiducia al tandem Quagliarella-Caputo, Candreva e Damsgaard sulle fasce. In mediana Adrien Silva e Thorsby, Ekdal in panchina.11:54