Vittoria che porta il Verona a 12 lunghezze a -4 dalla zona salvezza. Il Lecce chiude il girone di andata a 20 punti.16:59

Un gol per tempo, Depaoli e Lazovic, regalano tre punti fondamentali al Verona che si rilancia in classifica. Una partita equilibrata nel primo tempo e sbloccata nel finale, nella ripresa il Lecce prova a reagire ma i padroni di casa trovano il raddoppio e chiudono la gara.16:59

90'+10' Fine partita: VERONA - LECCE 2-0.16:59

90'+8' Partita virtualmente conclusa, si aspetta il triplice fischio dell'arbitro.16:58

90'+5' Entra in campo la barella, Henry esce in lacrime.16:54

90'+2' Henry a terra, il giocatore sembra essersi fatto male al ginocchio.16:52

90' Ci saranno 5 minuti di recupero.16:50

87' Henry dal limite prova a piazzare il pallone sul secondo palo. Palla a lato.16:46

83' Henry per Djuric.16:42

83' Due cambi nel Verona, entra Terracciano per Tameze.16:42

82' Girandola di cambi su entrambe le panchine, nel Lecce esce Strefezza per Voelkerling.16:41

78' Ritmo di gioco calato, il Verona si preoccupa di controllare il doppio vantaggio.16:38

74' Cartellino giallo per Ceccherini, fallo su Banda.16:33

73' Continua a spingere il Verona, il Lecce si difende.16:32

72' Non ce la fa a continuare Umtiti, al suo posto Tuia.16:32

69' Kakari prende il posto di Lazovic.16:29

69' Cambi anche nel Verona, Kallon per Lasagna.16:29

68' Azione in velocità del Verona, Tameze in area pesca Lazovic, ma Baschirotto si immola e devia in angolo.16:27

64' Maleh per Gonzalez.16:24

64' Due cambi nel Lecce, Banda per Colombo.16:24

61' Superata l'ora di gioco, il Lecce sembra aver accusato la seconda rete subita. Il Verona gestisce.16:21

59' DEPAOLI! Conclusione con il mancino al volo dal limite dell'area. Palla di poco alla sinistra di Falcone.16:19

54' GOL! VERONA - Lecce 2-0! Rete di Lazovic. Ilic pesca Lazovic tra le linee, il serbo tutto solo davanti a Falcone calcia sul primo palo e deposita la palla in rete.



53' TRAVERSA DI ILIC! Conclusione dai 25 metri del centrocampista del Verona e palla che si stampa sulla traversa.16:13

52' Botta di prima di Pezzella da fuori area. Palla alta sopra la traversa.16:12

50' Lecce in campo più aggressivo in questo inizio di ripresa.16:09

46' Inizia il secondo tempo di VERONA - LECCE.16:05

46' Cambio nel Lecce, entra Pezzella per Gallo.16:05

Finisce il primo tempo con il Verona in vantaggio grazie alla rete nel finale di Depaoli. Partita equilibrata con il Lecce che si rende pericoloso con Blin e Colombo ma sono i padroni di casa a trovare la via del gol.15:49

45'+2' Fine primo tempo: VERONA - LECCE 1-0.15:49

45' Ci saranno 2 minuti di recupero.15:47

43' Il Verona dopo il gol ha preso fiducia e continua ora a spingere.15:45

40' GOL! VERONA - Lecce 1-0! Rete di Depaoli. Lampo del Verona con Depaoli che colpisce di testa saltando da fermo su assist di Doig. La palla sfiora il palo alla sinistra di Falcone e finisce in rete.



38' COLOMBO! Ancora pericoloso il Lecce con Colombo che fa tutto da solo, difende e trova spazio nella difesa del Verona prima di calciare, Montipò con i pugni para.15:40

34' BLIN! Ripartenza veloce del Lecce, Strefezza dalla destra mette un pallone rasoterra in area, Blin calcia di prima da centro area ma Manotipò attento smanaccia.15:36

29' Cambio forzato nel Verona, entra Magnai per Dawidowicz.15:30

26' Buono scambio in velocità tra Djuric e Lasagna ma il pallone è lungo e l'attaccante non ci arriva per poco.15:28

23' Cartellino giallo per Dawidowicz, fallo su Di Francesco. Era diffidato.15:24

22' Lasagna va in rete ma in posizione di fuorigioco. Ottima la conclusione in diagonale ma La Penna fischia.15:24

20' Venti minuti di gioco, gara equilibrata. Molti i duelli ma poche le conclusioni a rete.15:21

17' Cartellino giallo per Tameze, entrata dura su Di Francesco.15:18

15' Gonzalez dalla destra prova a servire un pallone teso in area, nessun problema per Montipò che blocca sicuro.15:17

11' Blin a terra per problemi muscolari.15:12

10' Lancio di Montipò per Djuric che serve Lazovic, il centrocampista prova un pallonetto dal limite. Blocca Falcone.15:12

5' Conclusione di Lasagna dalla distanza. Palla larga alla destra di Falcone.15:06

3' Molti duelli a metà campo in questo avvio di gara.15:04

1' FISCHIO D’INIZIO DI VERONA - LECCE. Arbitra La Penna.15:00

Nel Verona in avanti confermato Djuric con Lasagna, e non Kallon, e Lazovic a supporto. In mezzo al campo Ilic e Tameze con Doig e Depaoli ai loro lati. Nel Lecce un solo cambio rspetto alla gara contro il Milan. Sulla sinistra gioca Gallo titolare al posto di Pezzella. Il tridente sarà formato da Strefezza, Colombo e Di Francesco. 14:25

Formazione LECCE (4-3-3): Falcone - Gendrey, Baschirotto, Umtiti, Gallo - Blin, Hjulmand, Gonzalez - Strefezza, Colombo, Di Francesco. A disposizione: Bleve, Voelkerling Persson, Brancolini, Askildsen, Tuia, Helgason, Listkowski, Banda, Oudin, Maleh, Ceesay, Lemmens, Cassandro, Pezzella.14:22

Formazione VERONA (3-4-2-1): Montipò - Dawidowicz, Hien, Ceccherini - Depaoli, Ilic, Tameze, Doig - Lazovic, Lasagna - Djuric. A disposizione: Berardi, Perilli, Zeefuik, Henry, Piccoli, Gunter, Magnani, Terracciano, Braaf, Ngonge, Kallon, Cabal, Coppola, Sulemana, Joselito.14:21

Il Verona non ha mai perso in casa in Serie A contro il Lecce. L'ultimo precedente risale al gennaio 2020, 3-0 per gli Scaligeri.14:08

Sfida salvezza tra Verona e Lecce in questo ultimo turno del girone di andata. I padroni di casa sono alla disperata ricerca dei tre punti per riaprire il discorso salvezza che li vede al momento a sette punti di distanza. I salentini a 20 lunghezze provano invece ad allontanarsi definitivamente dalla zona calda.14:05