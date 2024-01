Grazie per aver seguito la diretta scritta di Empoli-Monza 3-0 e arrivederci ai prossimi appuntamenti con la Serie A.16:59

Nel prossimo turno l'Empoli andrà a Torino per sfidare la Juventus, il Monza attende invece il Sassuolo all'U-Power Stadium.16:58

L'Empoli sale a quota 16 punti in classifica, meno uno dal Verona terzultimo e meno due dalla coppia formata da Cagliari e Udinese. Il Monza resta invece ancorato a quota 25, il margine sulla zona retrocessione rimane ampio ma i soli quattro punti totalizzati nelle ultime sei gare non possono lasciare tranquilla la squadra brianzola.16:58

Esordio da ricordare per Nicola sulla panchina dell'Empoli. I toscani si impongono con un netto 3-0 sul Monza e tornano a intravedere più di una possibilità di salvezza grazie a quella che, per i toscani, è solamente la seconda vittoria in casa di questo campionato, la quarta in assoluto. Giornata da incorniciare anche per Simon Zurwkoski, autore della tripletta che ha caratterizzato il match. Monza che non riesce invece a reagire e torna a casa dopo aver subito 10 gol nelle ultime tre gare di campionato. Palladino avrà il suo da fare per invertire la rotta.16:55

90'+4' Triplice fischio di Giua. Empoli-Monza termina 3-0.16:52

90'+4' Rimessa laterale per l'Empoli con Gyasi che guadagna qualche secondo extra per evitare qualsiasi tipo di problema a pochi secondi dal termine.16:52

90'+2' Ammonito Pablo Marì dopo un intervento in ritardo su Zurkowski.16:50

90'+1' Sangue freddissimo di Maleh che stoppa un cross di Dany Mota al centro della propria area ed esce in dribbling lasciando sul posto Maric e Carboni.16:49

90' Quattro minuti di recupero.16:48

90' Maldini mette in mezzo dalla destra, palla tagliatissima che viene deviata in fallo laterale dalla parte opposta.16:47

88' Bella manovra offensiva del Monza che muove palla in velocità da destra a sinistra ma poi spreca tutto Kyriakopoulos, autore di un cross troppo alto per tutti.16:47

86' Sostituzione Empoli: fuori Cambiaghi, dentro Fazzini.16:44

86' Niente da fare per il Monza che ormai sembra non provarci nemmeno più.16:43

83' Corner per il Monza, Caldirola riesce a centrare lo speccio col colpo di testa ma la sua conclusione è centrale e facile preda di Caprile.16:41

83' Si sono moltiplicate le energie tra i giocatori dell'Empoli che corrono a chiudere qualsiasi buco per evitare qualsiasi rischio.16:41

80' Fallo in attacco di Shpendi su Kyriakopoulos. La palla resta però sempre lontanissima dall'area toscana e il risultato sembra ormai, salvo sorprese clamorose, dalla parte degli uomini di Nicola.16:38

77' Empoli che si distende in contropiede con Cambiaghi, poi Maleh guadagna calcio d'angolo. Notte fonda per il Monza che non sembra in grado di reagire.16:35

76' Zurkowski è diventato il capocannoniere dell'Empoli con quattro reti in due gare, oggi il polacco è andato in rete di destro, testa e sinistro.16:33

75' Sostituzione Monza: fuori Colpani, dentro l'ex Daniel Maldini.16:33

73' GOL! EMPOLI-Monza 3-0! Maleh pesca in area Shpendi dalla sinistra, l'albanese calcia addosso a Caldirola col sinistro, sulla respinta si fionda ancora Zurkowski che firma la propria tripletta personale e mette in ghiaccio il risultato al Castellani.



72' Dany Mota ammonito da Giua per proteste.16:30

71' Maleh mette in mezzo morbido dalla destra, la difesa del Monza respinge. Scorre inesorabilmente il cronometro per la squadra di Palladino che deve necessariamente cambiare passo se vuole rimontare le due reti empolesi.16:29

70' Gyasi viene colpito al volto da Caldirola, Giua estrae il giallo per il difensore biancorosso.16:28

70' Shpendi subito protagonista con un fallo guadagnato dopo una spinta di Caldirola.16:27

69' Sostituzione Empoli: esce Cerri, dentro Shpendi al suo posto.16:27

68' Palla scodellata in area per Maric, Caprile è attento e fa sua la sfera.16:25

67' Sostituzione Monza: entra Valentin Carboni al posto di Pedro Pereira.16:25

63' Monza che non sembra in grado di incidere in questa fase del match, il triplo cambio all'intervallo ha smosso qualcosa rispetto al primo tempo ma sta sempre mancando concretezza agli uomini di Palladino.16:22

61' Sostituzione Empoli: Nicola toglie anche Bereszynski e inserisce Cacace al suo posto.16:19

61' Sostituzione Empoli: fuori Marin, dentro Maleh.16:18

59' Punizione per l'Empoli, Marin mette in mezzo dalla sinistra, la difesa biancorossa respinge poi Cambiaghi calcia direttamente in curva col destro di prima dal limite.16:16

55' CAPRILE! Nessuno riesce a intervenire in modo decisivo sulla palla messa in mezzo da Colpani, poi Dany Mota, cul controcross di Pessina, centra la porta di testa dal limite dell'area piccola ma Caprile risponde alla grande allungandosi alla propria sinistra.16:17

54' Ancora Colpani, stavolta lotta di fisico con Marin e si fa spingere a terra nei pressi della bandierina del corner. Altro piazzato per il Monza che sta spingendo molto per riaprire la gara.16:12

53' Colpani calcia a giro dalla distanza, palla deviata in corner.16:11

52' Caprile anticipa tutti sulla palla messa in mezzo da Colpani, poi D'Ambrosio si coordina per la girata col destro ma non trova la porta.16:09

51' Gyasi stende D'Ambrosio nei pressi della bandierina del corner. Punizione per il Monza che porta subito molti uomini a colpire in area di rigore.16:09

49' Giallo per Bereszynski dopo un intervento scomposto ai danni di Pessina.16:07

48' Cerri lotta al limite dell'area avversaria e serve palla a Marin che conclude però alle stelle dai venti metri.16:05

46' Si ricomincia!16:05

45' Sostituzione Monza: Palladino cambia anche la difesa con D'Ambrosio al posto di Izzo.16:07

45' Sostituzione Monza: esce anche Gagliardini, dentro Bondo.16:06

45' Sostituzione Monza: fuori Colombo, dentro Maric.16:06

Si è vista subito la mano di Nicola sulla squadra toscana, perfetta nel chiudere tutti gli spazi agli avversari e brava nello sfruttare a pieno le occasioni create. Per il Monza c'è sicuramente da alzare il ritmo rispetto ai primi 45 minuti dove l'unico squillo è stato un destro dalla distanza di Gagliardini, fuori di un soffio.15:52

La prima doppietta in A di Simon Zurkowski decide per ora il match del Castellani. Il Monza ha tenuto quasi totalmente il possesso palla ma le vere occasioni sono capitate tutte ai padroni di casa, bravi a concretizzarne due con il centrocampista polacco al 13' con un destro meraviglioso dalla distanza e al 38' con un tap-in di testa.15:49

45'+2' Duplice fischio di Giua. Empoli-Monza 2-0 all'intervallo.15:48

45'+2' Chiude in attacco l'Empoli che sembra totalmente un'altra squadra rispetto a quella vista nelle ultime giornate.15:47

45' Due minuti di recupero.15:46

45' Finte poco efficaci di Dany Mota sul lato corto dell'area empolese, poi trova lo sbocco per servire l'inserimento di Izzo. L'ex Toro non riesce però a servire nessun compagno col cross basso dalla destra.15:45

43' Luperto anticipa Colombo in area piccola sul cross dalla sinistra di Dany Mota. Corner per il Monza.15:43

41' Gran lavoro di Cerri a centrocampo e fallo guadagnato. Ottima prova sinora dell'ex Como.15:41

38' GOL! EMPOLI-Monza 2-0! Rete di Zurkowski. Raddoppio dell'Empoli ancora con il polacco che è reattivo nel tap-in di testa dopo il miracolo di Sorrentino sulla conclusione ravvicinata di Cerri, servito alla perfezione in area da Cambiaghi.



38' Grassi a terra dopo un colpo al volto involontiario subito da Colombo. Punizione per l'Empoli che continua a tenere il Monza lontano dalla propria porta e sembra in grado di gestire al meglio il vantaggio.15:38

36' Conclusione completamente sballata di Colpani, il suo mancino dai 25 metri finisce addirittura in fallo laterale.15:36

34' Il fischietto della sezione di Olbia redarguisce i due solo verbalmente e fa riprendere il gioco senza ulteriori sanzioni.15:34

33' Scintille a palla lontana tra Izzo e Cambiaghi. Giua deve fermare il gioco per sedare gli animi in campo.15:33

31' GAGLIARDINI! Destro potente e preciso di Gagliardini dalla distanza e palla che finisce a pochi centimetri dall'incrocio dei pali!15:32

30' Kyriakopoulos al cross dalla sinistra, palla colpita malissimo che finisce direttamente a fondo campo.15:30

29' Verticalizzazione improvvisa di Gagliardini che premia il taglio in area di Pedro Pereira. Il portoghese tocca alto dal limite dell'area piccola ma viene pescato in fuorigioco.15:29

28' Possesso prolungato dell'Empoli in questa fase e Monza ricacciato nella propria metà campo.15:28

25' Azione in velocità del Monza sull'asse Colpani-Pessina-Dany Mota ma il destro dal limite del portoghese finisce altissimo sopra la traversa di Caprile.15:26

24' Altro errore con i piedi per Sorrentino che sbaglia un altro appoggio regalando all'Empoli una rimessa laterale a ridosso dell'area biancorossa.15:24

22' Nulla di fatto sulla palla inattiva per i brianzoli che rimangono però in pressione al limite dell'area avversaria.15:23

22' Altro piazzato da posizione interessante per il Monza dopo un fallo ingenuo di Bereszynski su Dany Mota che aveva già scaricato il pallone per Pessina.15:22

20' Gli uomini di Nicola non riescono più a uscire dalla propria metà campo, il tecnico si sbraccia vistosamente per cercare di far alzare il baricentro ai propri giocatori.15:21

19' Si gioca a una porta sola dopo il vantaggio empolese ma il Monza non sta trovando spiragli giusti per colpire.15:19

17' Calcia a sorpresa Colpani col mancino tagliato, la palla rimbalza davanti a Caprile che non si fa però sorprendere dalla traiettoria disegnata dall'ex Atalanta.15:17

16' Pestone di Ismajli ai danni di Colombo sulla trequarti offensiva del Monza. Punizione da posizione interessante per gli ospiti con Dany Mota sul pallone.15:16

15' Decimo gol subito dal Monza nei primi 15' delle partite di questo campionato. L'approccio alla gara inizia a essere un problema per gli uomini di Palladino.15:15

13' GOL! EMPOLI-Monza 1-0! Rete di Zurkowski. Cambiaghi crossa dalla sinistra, la palla si impenna dopo la respinta di Pablo Marì e Zurkowski pesca un gran jolly col destro al volo dalla distanza che non lascia scampo a Sorrentino. Empoli in vantaggio.



Guarda la scheda del giocatore Szymon Zurkowski15:13

11' OCCASIONE EMPOLI! Palla filtrante geniale di Luperto per lo scatto in profondità di Gyasi che, a tu per tu con Sorrentino, si fa ipnotizzare dall'estremo difensore ospite, bravissimo, addirittura, nel bloccare a terra la conclusione ravvicinata dell'avversario.15:12

9' Colombo ci prova col mancino dai venti metri, Gyasi respinge in fallo laterale.15:09

8' Cross in area da parte di Dany Mota, Luperto riesce a toccarla quel tanto che basta per mettere fuori causa Colpani, appostato sul secondo palo.15:08

7' Monza che prova a fare la partita in questi primi minuti, senza però rendersi finora pericoloso dalle parti di Caprile.15:07

5' Sorrentino sbaglia l'appoggio per Pedro Pereira sulla destra e regala una rimessa laterale in zona offensiva agli avversari.15:05

4' Si scalda Bondo, pronto a subentrare nel caso in cui Gagliardini non dia segnali positivi nei prossimi minuti. L'ex Inter sta provando a stringere i denti.15:04

2' Subito un flipper in area monzese, Gyasi non riesce a deviare verso la porta in maniera decisiva, poi il gioco si ferma per permettere i soccorsi a Gagliardini, rimasto a terra dopo un pestone involontario.15:03

Si comincia!15:01

Sempre senza Di Gregorio, assente per infortunio, Palladino, oggi in tribuna per squalifica, sceglie ancora Sorrentino tra i pali. Gagliardini riprende il proprio posto a centrocampo, mentre la difesa a tre oggi è formata da Izzo, Pablo Marì e Caldirola. Le fasce sono affidate a Pedro Pereira e Kyriakopoulos mentre Pessina sarà in mezzo al campo con l'ex Inter. A Colpani e Mota il compito di inventare alle spalle dell'unica punta Colombo.15:08

Tanti cambi nella formazione iniziale per l'esordio di Nicola sulla panchina toscana, una su tutte è la presenza dal 1' per il neo-arrivato Cerri che farà coppia con Cambiaghi. In mezzo al campo c'è il trio Zurkowski-Grassi-Marin con Bereszynski e Gyasi sulle fasce. Davanti a Caprile l'inedita difesa a tre formata da Walukiewicz, Ismajli e Luperto.14:57

FORMAZIONE UFFICIALE MONZA: Palladino opta per il 3-4-2-1. Sorrentino - Izzo, Pablo Marì, Caldirola - Pedro Pereira, Pessina, Gagliardini, Kyriakopoulos - Colpani, Mota - Colombo. A disposizione: Gori, Mazza, Donati, Akpa-Akpro, Bettella, V. Carboni, Maric, Maldini, D'Ambrosio, Bondo, A. Carboni, Ferraris, Ciurria.15:01

FORMAZIONE UFFICIALE EMPOLI: 3-5-2 per gli uomini di Nicola. Caprile - Walukiewicz, Ismajli, Luperto - Bereszynski, Zurkowski, Grassi, Marin, Gyasi - Cerri, Cambiaghi. A disposizione: Perisan, Seghetti, Goglichidze, Shpendi, Cacace, Fazzini, Maleh, Corona, Baldanzi, Indragoli.14:59

Dirige il match Giua con Meli e Alassio ad assisterlo. Il quarto uomo è Manganiello. In Sala VAR ci sono Irrati e Piccinini.14:43

Al Castellani si sfidano due squadre desiderose di fare risultato, i padroni di casa, dopo il cambio in panchina che ha portato Nicola a sostituire Andreazzoli, cercano una vittoria che manca dal 12 novembre in casa del Napoli, gli ospiti hanno totalizzato invece solo quattro punti nelle ultime cinque gare di campionato e devono cercare di invertire la rotta per rimanere in acque tranquille.14:42

