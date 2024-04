Anche nella seconda frazione il match tra Torino e Frosinone non pullula di emozioni: poche occasioni degne di nota, la maggior parte firmate però dalla ditta Cheddira-Soulè. Il Torino riesce comunque a difendersi in maniera compatta e organizzata, allo stesso tempo attaccando però in maniera imprecisa e poco aggressiva, Alla fine il risultato al termine del match è di 0-0 e non poteva essere altrimenti.

Nel prossimo turno di campionato il Torino affronterà l'Inter, mentre il Frosinone dovrà vedersela con la Salernitana in casa.