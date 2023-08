Si riparte dallo Stadio Olimpico Grande Torino: buon pomeriggio e benvenuti alla prima giornata di Serie A, in campo Torino-Cagliari. 17:33

"Affrontare Ranieri sarà molto difficile", così Ivan Juric in conferenza stampa parlando della prima giornata di Serie A che li vede impegnati contro il Cagliari. Il Torino riparte dallo stadio di casa dopo aver chiuso la scorsa stagione al decimo posto. 17:37

Il Cagliari torna in Serie A dopo un anno di assenza. Ranieri riparte dalla trasferta a Torino con qualche assenza e i nuovi rinforzi arrivati dal mercato. 17:45

FORMAZIONE UFFICIALE TORINO (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Schuurs, Buongiorno, Rodriguez; Bellanova, Ricci, Ilic, Vojvoda; Vlasic, Karamoh; Sanabria All. Juric.A disposizione: Gemello, Popa, Bayeye, Zima, Radonjic, Pellegri, Ilkhan Dembele, Tameze, Gineitis, Linetty, Nguessan, Ange, Verdi. 17:54

FORMAZIONE UFFICIALE CAGLIARI (3-5-2): Radunovic; Goldaniga, Dossena, Obert; Zappa, Nandez, Sulemana, Makoumbou, Azzi; Oristanio; Luvumbo. All. Ranieri.A disposizione: Aresti, Scuffet, Viola, Deiola, Prati, Jankto, Capradossi, Augello, Pavoletti, Kourfalidis, Shomurodov, Di Pardo. 17:53

Juric punta subito su Bellanova, ex della partita, che parte titolare come esterno destro al posto di Singo volato a Monaco. Sul lato opposto ci sarà Vojvoda che insieme a Ilic e Ricci comporranno il centrocampo. Dietro solito tridente difensivo formato da Schuurs, Buongiorno e Rodriguez. Davanti alle spalle di Sanabria, Vlasic e Karamoh al posto di Radonjic. 18:20

Nel Cagliari non gioca Pavoletti, in panchina, la coppia d'attacco formata dai giovani Luvumbo e Oristanio, entrambi 2002. Sulle fasce Zappa e Azzi con a centrocampo Sulemana con Makoumbou e Azzi. Tridente difensivo composto da Dossena, Obert e Goldaniga, in porta Radunovic. 18:21