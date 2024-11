Grazie per aver seguito la diretta di Lazio-Bologna e arrivederci ai prossimi appuntamenti con la Serie A.22:49

90'+4' FISCHIO FINALE: LAZIO-BOLOGNA 3-0. I biancocelesti tornano al secondo posto.22:39

90'+2' GOL! LAZIO-Bologna 3-0! Rete di Faruq Dele-Bashiru! Lazzari parte in contropiede e serve in profondità Isaksen, che salta Ravaglia e resta a terra dopo un contatto con il portiere. Il pallone arriva nella zona di Dele-Bashiru che lo spedisce nella porta vuota e chiude la partita.



90'+1' AMMONITO anche Luca Pellegrini.22:38

90'+1' AMMONITO Emil Holm per un diverbio con Pellegrini.22:37

90' Segnalati tre minuti di recupero.22:36

87' Con l'ingresso di Dele-Bashiru, la Lazio torna al 4-3-3 in questo finale, con Dia che si piazza al centro dell'attacco.22:32

85' Quinta sostituzione per la Lazio. Valentín Castellanos lascia spazio a Faruq Dele-Bashiru.22:32

84' AMMONITO Loum Tchaouna per un fallo su Miranda.22:31

83' Azione personale di Tchaouna, che rientra sul sinistro e calcia a giro sul secondo palo, ma non trova la porta.22:29

81' Quinta sostituzione per il Bologna. Non ne ha più Santiago Castro, minuti per Emil Holm.22:27

80' Problema fisico per Castro, che sembra essere stanchissimo.22:26

77' Momento difficilissimo per il Bologna, che ora deve provare a riaprire la partita, stando però attento a non scoprirsi troppo per non subire altri gol.22:23

74' Quarta sostituzione per il Bologna. Finisce la partita di Jens Odgaard, al suo posto Thijs Dallinga.22:21

74' Terza sostituzione per il Bologna. Esce Remo Freuler, entra Giovanni Fabbian.22:20

74' Quarta sostituzione per la Lazio. Fuori Mattia Zaccagni, dentro Loum Tchaouna.22:20

72' GOL! LAZIO-Bologna 2-0! Rete di Mattia Zaccagni! Pellegrini va via a De Silvestri sulla sinistra e serve il suo capitano, che rientra sul destro e apre l'interno, battendo Ravaglia con un destro a giro sul secondo palo.



71' Primo gol in Serie A per il francese.22:18

68' GOL! LAZIO-Bologna 1-0! Rete di Samuel Gigot! Corner a rientrare di Zaccagni leggermente deviato da Moro, che inavvertitamente accomoda il pallone sul secondo palo, nella zona in cui l'ex difensore del Marsiglia ha tutto il tempo per spingere il pallone in porta di testa.



65' GOL ANNULLATO ALLA LAZIO! Rovella verticalizza di prima intenzione per Castellanos, che crossa subito al centro per il senegalese, il quale di testa batte Ravaglia. Rapuano, però, annulla per fuorigioco dell'attaccante argentino.22:12

63' AMMONITO Samuel Gigot per un intervento in ritardo su Castro.22:09

62' La Lazio passa al 4-2-3-1: Guendouzi e Rovella sono i due mediani, mentre Dia si piazza alle spalle di Castellanos.22:07

60' Terza sostituzione per la Lazio. Richiamato in panchina Matías Vecino, minuti per Boulaye Dia.22:07

60' Seconda sostituzione per la Lazio. Pedro lascia spazio a Gustav Isaksen.22:06

56' COS'HA SBAGLIATO CASTELLANOS! Vecino riceve da Pellegrini, si gira e crossa sul secondo palo per l'ex attaccante del Girona, che di testa anticipa Miranda, ma incredibilmente non trova la porta da distanza ravvicinata.22:03

54' Castellanos protesta per un presunto contatto con Beukema nell'area del Bologna. Per Rapuano è tutto regolare.22:00

52' Continua il forcing della Lazio. Il Bologna prova a resistere.21:58

49' Il Bologna resta con il 4-3-2 anche in questo inizio di ripresa: Moro e Urbanski sono le due mezzali, con Odgaard vicino a Castro.21:54

46' SI RIPARTE! Comincia il secondo tempo di Lazio- Bologna.21:53

46' Prima sostituzione per la Lazio. Problema fisico per Alessio Romagnoli, al suo posto Samuel Gigot.21:52

46' Seconda sostituzione per il Bologna. Esce Jesper Karlsson, entra Nikola Moro.21:51

46' Prima sostituzione per il Bologna. Fuori Riccardo Orsolini, dentro Kacper Urbański.21:51

Cambierà probabilmente qualcosa Italiano, che ha concluso il primo tempo con un 4-3-2 molto offensivo. Potrebbe esserci, dunque, l'ingresso di un centrocampista come Moro o Ferguson. Difficile, invece, che Baroni opti per una sostituzione già all'intervallo, mentre se il risultato non dovesse sbloccarsi, sarebbe quasi certo l'impiego di Dia nella seconda parte di match.21:39

Poche occasioni nel primo tempo di Lazio-Bologna, nel quale sono i biancocelesti a partire meglio, andando alla conclusione con Vecino e Castellanos, ma sempre in modo impreciso. I rossoblù rispondono con le conclusioni sul fondo di Orsolini e Castro, ma l'episodio chiave arriva al 35': già ammonito, Pobega stende Guendouzi e viene espulso. Il Bologna resta in dieci uomini e nel finale rischia anche di andare sotto, ma viene salvato da un grande recupero di Orsolini, che anticipa Pellegrini, pronto a battere Ravaglia da due passi.21:37

45'+3' FINE PRIMO TEMPO: LAZIO-BOLOGNA 0-0. Nessun gol all'Olimpico, ma rossoblù in inferiorità numerica.21:34

45'+1' ORSOLINI SALVA IL BOLOGNA! Azione prolungata della Lazio, con Vecino che riceve in area, anticipa Lucumì e scarica all'indietro per Zaccagni. Il capitano della Lazio colpisce con il tacco ma serve di fatto un assist a Luca Pellegrini, pronto a colpire da due passi, ma anticipato da un grande intervento difensivo di Orsolini.21:33

45' Concessi due minuti di recupero.21:33

43' Ravaglia lancia lungo alla ricerca di Odgaard, che non riesce a controllare il pallone.21:30

40' Ora la squadra di Baroni spinge alla ricerca del vantaggio. Il Bologna si difende nella propria trequarti. Al momento nessuna modifica tattica da parte di Italiano.21:27

37' Rientra ora in campo Guendouzi. Lazio con l'uomo in più.21:24

35' ESPULSO Tommaso Pobega. Secondo giallo per un intervento in netto ritardo su Guendouzi.21:22

34' Provedel rischia con un passaggio per Guendouzi, che si libera però bene del pallone.21:21

31' Zaccagni protesta per un calcio di punizione assegnato al Bologna. Il capitano della Lazio chiedeva un fallo a suo favore.21:18

28' Castro riceve al limite dell'area da Orsolini, si sposta il pallone sul sinistro e calcia forte sul primo palo. Tiro sul fondo.21:15

26' Pellegrini imbuca per Pedro, che manca il controllo con il destro in area. Ravaglia blocca a terra.21:13

23' AMMONITO Tommaso Pobega per un fallo su Lazzari.21:10

21' Lazzari anticipa Karlsson, si fa tutto il campo in verticale e crossa basso per Castellanos, che prova a sorprendere Ravaglia di tacco, ma non riesce a dare forza alla sua conclusione.21:08

19' Odgaard recupera palla e appoggia per Freuler, che scarica per il sinistro di prima intenzione di Orsolini. Palla alta.21:06

18' Ottimo intervento difensivo di Pobega, che ferma lo scatto di Lazzari e riconquista il pallone.21:05

15' Miranda verticalizza per Castro, che non riesce ad agganciare il pallone. Riparte la Lazio.21:02

12' Castellanos vede Ravaglia fuori dai pali e prova a sorprenderlo da centrocampo, ma calcia sul fondo.20:58

11' Giropalla prolungato del Bologna, che non trova però varchi nella difesa laziale.20:58

8' Castellanos riceve da Zaccagni e scarica di testa per Vecino, che cerca la conclusione di controbalzo sul primo palo, ma non trova la porta.20:55

7' Intensità subito alta all'Olimpico.20:54

4' È la Lazio a fare la partita in questo avvio. Il Bologna attende.20:51

CALCIO D'INIZIO! Comincia Lazio-Bologna. Il primo pallone della sfida è giocato dai padroni di casa.20:47

Quasi tutto pronto allo Stadio Olimpico di Roma. Tra pochi minuti l'arbitro Antonio Rapuano darà il via al match.20:37

Diverse assenze, invece, per Italiano, che deve fare a meno di Skorupski in porta, sostituito da Ravaglia. Non recupera nemmeno Ndoye, che lascia spazio a Karlsson, in una trequarti composta anche da Odgaard (preferito a Fabbian) e Orsolini. De Silvestri vince il ballottaggio a tre sulla destra con Posch e Holm, mentre in mezzo al campo, al fianco di Freuler, c'è Pobega e non Moro. Out anche El Azzouzi, Cambiaghi, Aebischer e Casale.20:36

Baroni deve rinunciare a Castrovilli e soprattutto a Nuno Tavares, out per un problema muscolare, che viene sostituito da Luca Pellegrini. Recuperati, invece, sia Pedro che Castellanos, entrambi reduci da qualche acciacco in settimana, ma comunque titolari. Parte dalla panchina Dia, con l'ex allenatore del Verona che anche oggi opta per il 4-3-3, inserendo un centrocampista in più come Vecino.20:34

FORMAZIONI UFFICIALI - Il Bologna si schiera in campo con il 4-2-3-1: Ravaglia; De Silvestri, Beukema, Lucumì, Miranda; Pobega, Freuler; Orsolini, Odgaard, Karlsson; Castro. A disposizione: Domínguez, Lykogiannis, Holm, Fabbian, Urbanski, Ferguson, Erlic, Pessina, Bagnolini, Moro, Iling-Junior, Posch, Dallinga, Corazza.20:27

FORMAZIONI UFFICIALI - La Lazio si schiera in campo con il 4-3-3: Provedel; Lazzari, Gila, Romagnoli, Pellegrini; Guendouzi, Rovella, Vecino; Pedro, Castellanos, Zaccagni. A disposizione: Mandas, Furlanetto, Marusic, Patric, Gigot, Dele-Bashiru, Tchaouna, Dia, Noslin, Isaksen.20:26

È ottimo anche il momento del Bologna, alla seconda trasferta consecutiva all'Olimpico dopo quella culminata con i tre punti prima della sosta contro la Roma. In campionato, la squadra di Vincenzo Italiano è reduce da nove risultati utili consecutivi, di cui quattro vittorie e cinque pareggi. Vincendo oggi, i rossoblù scavalcherebbero il Milan e salirebbero al settimo posto, quello valido per un posto nella prossima Conference League.20:25

La Lazio per tornare al secondo posto, il Bologna per ritrovare la zona Europa. Tre punti molto pesanti in palio allo Stadio Olimpico, dove la squadra di Marco Baroni proverà a dare seguito alla striscia di sei vittorie consecutive tra tutte le competizioni iniziata dopo la sconfitta contro la Juventus, ormai più di un mese fa. I biancocelesti devono rispondere alle vittorie di Inter, Atalanta e Fiorentina, squadre che raggiungerebbero a quota 28 punti (uno in meno del Napoli capolista) in caso di successo stasera.20:22

Buonasera e benvenuti alla diretta scritta di Lazio-Bologna, gara valida per la 13^ giornata di Serie A.20:19

