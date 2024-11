Grazie per aver seguito con noi la diretta di questa partita. Arrivederci al prossimo turno di Serie A!17:04

90'+3' TRIPLICE FISCHIO ALLO STADIO OLIMPICO GRANDE TORINO!! Torino-Monza 1-1!16:55

90'+3' Calcio di punizione per il Monza da centrocampo. Giocano palla corta e si torna da Turati in attesa del fischio finale.16:54

90'+2' Fallo in attacco di Gineitis. Ultimo possesso della partita per il Monza.16:53

90'+2' Angolo per il Torino quando manca un minuto al termine della partita.16:52

90' Abisso indica che sono 3 i minuti di recupero.16:51

88' NJIE!! Riceve palla il 2005 svedese e corre verso l'area di rigore. Una volta al limite prova a piazzare da lontano. Turati si distende alla sua sinistra e riesce a intercettare la sfera. Che impatto di questo ragazzo sulla partita.16:50

87' Cambio ordinato da Nesta. Entra Caprari sostituendo Dany Mota.16:48

86' Brutta palla persa da Pablo Marì sulla propria trequarti. Troppa frenesia degli offendenti granata che spediscono palla oltre la linea di fondo.16:47

82' ANCORA TORINO!! Gineitis arriva su una palla respinta dalla difesa brianzola e di testa riesce a servire Ricci. La palla gli arriva a mezza altezza al limite dell'area e, in una frazione di secondo, il centrocampista della nazionale italiana si coordina e calcia al volo! Si distende Turati e respinge la conclusione!16:45

81' Cross di Adams per Sanabria che, ostacolato da Carboni, non riesce a raggiungere la sfera. Con calma Turati va al rinvio dal fondo.16:42

80' Torino decisamente arrembante dopo l'ingresso in campo di Njie.16:40

79' Njie serve Sanabria che prova di testa a indirizzare in rete. Ancora una deviazione della difesa salva Turati.16:40

77' Tentativo di conclusione di Che Adams che trova la devizione di Carboni in calcio d'angolo.16:39

76' Cartellino giallo per Armando Izzo che ha commesso fallo su Sanabria a palla lontana.16:38

75' DOPPIA CHANCE PER IL TORO!! Gineitis si inserisce e riceve palla a tu per tu con Turati che compie un miracolo sulla conclusione ravvicinata del lituano! La palla carambola pericolosamente nei pressi dell'area di rigore. Arriva di gran carriera Walukiewicz che con tutta la potenza a disposizione scarica verso la porta trovando la deviazione miracolosa di Pablo Marì! 16:39

73' Lancio di Vojvoda per Che Adams. Controllo splendido dell'attaccante granata che supera Carboni, si allunga poi palla e si lascia cadere troppo facilmente in area di rigore. Si prosegue.16:35

71' Fuori anche Nikola Vlašić che lascia spazio a Njie.16:32

71' Doppia sostituzione per Vanoli. Esce Valentino Lazaro ed entra Mërgim Vojvoda.16:32

70' Che Adams entra in area e passa all'indietro a cercare un rimorchio. Palla interessante ma nessuno riesce ad arrivare.16:31

69' Vignato servito da Kyriakopoulos tenta il cross dalla sinistra. Troppo centrale e facile preda del portiere.16:31

68' La prima sostituzione viene effettuata da Nesta. Esce Daniel Maldini, entra Samuele Vignato.16:28

66' Dopo un brevissimo consulto in sala VAR si riprende a giocare. Braccio aderente al corpo.16:26

65' Proteste dei calciatori del Monza per un tocco di braccio di Coco in area di rigore.16:25

64' Primo gol di questa stagione su palla inattiva per il Monza.16:27

63' GOL!! Torino-MONZA 1-1!! Gol su calcio d'angolo per il Torino. Gol su calcio d'angolo per il Monza! Kyriakopoulos batte il corner da destra sull'altezza del dischetto. Djuric di testa infila sul palo lungo! Nulla da fare per Milinkovic-Savic!



61' Prima ammonzione per la formazione ospite. Cartellino giallo per Alessandro Bianco.16:22

59' GOL!! TORINO-Monza 1-0!! Si sblocca la partita! L'angolo lo batte Lazaro e mette palla sul secondo palo. Adam Masina vola altissimo e impatta di testa trafiggendo un incolpevole Turati!



59' Ancora un cross di Pereira dal lato destro. Pereira di testa anticipa Lazaro e mette in angolo.16:20

57' Kyriakopoulos rientra sul destro, che non è il suo piede, e mette una buona palla sul secondo palo. Djuric non arriva e Milinkovic-Savic lascia sfilare in rimessa dal fondo.16:18

55' Maldini viene lanciato a rete con una palla leggermente interna. Milinkovic-Savic fa buona guardia ed esce anticipando l'attaccante ex Milan.16:16

53' Azione insistita del Monza che muove palla da una parte all'altra del terreno di gioco. Bondo supera Masina e crossa fuori misura.16:14

51' Maldini in possesso palla sulla trequarti avversaria attende la sovrapposizione di Kyriakopoulos e lo serve sulla corsa. Cross del terzino greco che attraversa l'area senza trovare nessuna deviazione. Contro-cross dall'altro lato del campo. Buca l'intervento Dany Mota e Maldini si ritrova la palla sulla testa e non riesce a deviare verso lo specchio della porta, palla a lato.16:13

48' Pedersen servito sulla corsia destra fa partire un cross che si impenna causa una deviazione. Esce sicuro Turati a fare sua la sfera.16:09

46' Dany Mota lascia scorrere la palla per superare Coco ma gli impatta contro e l'azione si spegne.16:07

46' Parte il secondo tempo! Torino in possesso del pallone.16:06

Le squadre tornano in campo. Nessun cambio effettuato nel corso dell'intervallo.16:05

Vi aspettiamo tra pochissimo per seguire assieme la ripresa di questa partita!15:52

Partita ancora ancorata sullo 0-0. Inizio a fionda del Monza che nei primi 5 minuti ha sfiorato il vantaggio prima con Maldini e poi con Pereira. Poi il match è diventato più equlibrato con qualche occasione(nessuna nitida) da entrambi i lati del campo. Probabilmente pesano le 3 sconfitte consecutive subite da entrambe le compagini e si soffre l'importanza che può avere l'esito finale della partita.15:53

45' Finisce il primo tempo senza nessun recupero! Risultato ancora di 0-0!15:49

45' Che Adams commette fallo su Bianco a centrocampo entrando da dietro senza colpire la sfera. Ammonito.15:48

43' Ribaltamento di fronte con Pedersen che scende sull'out di destra palla di Sanabria che viene anticipato proprio da Dany Mota dopo uno scatto da un'area di rigore all'altra.15:47

42' Palla lunga per Djuric che appoggia di testa per Dany Mota, anticipato al momento dell'ingresso in area di rigore e palla allontanata.15:46

38' Cross di Pereira che costringe Milinkovic-Savic ad allungarsi in tutti i suoi 202 centrimentri per togliere la palla dallo specchio della porta e smanacciare lontano.15:41

35' Cross insidioso di Lazaro dal lato sinistro del campo. Sanabria colpisce di testa ma la palla rimane li e viene allontanata dalla difesa. L'attaccante granata rimane a terra e protesta per un contatto avvenuto tra lui e Izzo.15:39

33' Pressione alta del Torino. Bondo riesce a superarla e trova una prateria a centrocampo e galloppa verso l'area avversaria. Palla larga per il cross di Pereira e calcio d'angolo conquistato.15:37

30' ANCORA MONZA PERICOLOSO. Daniel Maldini rientra dal lato sinistro, punta l'avversario e si sposta palla sul destro. Palla piazzata sul palo lontano con Milinkovic-Savic che si allunga e respinge la sfera.15:34

27' Conclusione velleitaria di Coco che dalla distanza calcia molto lontano dallo specchio della porta.15:30

25' Schema del Monza su punizione per liberare Mota nei pressi dell'area piccola. Il portiere granata esce e lo anticipa.15:29

24' OCCASIONE MONZA!! Pablo Marì esce palla al piede da centrocampo e allarga per Dany Mota che dopo una serie di finte scarica per Bianco. Cross del centrocampista che trova Djuric tutto solo che di testa manda la palla tra le manone di Milinkovic-Savic.15:29

20' FOLLIA DI BIANCO! Bianco vuole far uscire palla per ottenere rimessa dal fondo ma la sfera si ferma sulla linea e Vlasic entra in possesso vicino alla porta avversaria. Scarico per Che Adams che non riesce a concludere perché arginato tempestivamente ancora da Pablo Marì.15:25

18' Dopo l'ennesimo possesso palla prolungato del Monza Bondo prova ad imbeccare per l'inserimento di Carboni. La palla è troppo lunga e si spegne oltre la linea di fondo campo.15:23

16' Bondo resiste di fisico su un contatto con Che Adams e prova dalla distanza a sorprendere Milinkovic-Savic. Tiro abbastanza potente ma centrale che viene bloccato a terra.15:20

14' OCCASIONE TORINO! Calcio d'angolo per il Torino. Batte Lazaro a centro area. Svetta Coco che schiaccia e trova ancora Pablo Marì che allontana dalla linea!15:18

11' Fraseggio di qualità tra Vlasic e Pedersen, con quest'ultimo che riesce a guadagnare il fondo del campo e mettere una gran palla all'altezza del dischetto. Pablo Marì anticipa Sanabria per un soffio e allontana la minaccia!15:15

9' Situazione surreale allo stadio. Causa sciopero del tifo della curva Maratona per i primi 45 minuti regna il silenzio nel corso del primo tempo.15:13

7' Gineitis conquista un fallo a centrocampo per i granata dopo aver anticipato Bondo.15:11

6' In questa prima fase di gioco la palla è sempre in controllo della formazione lombarda. 15:09

4' ANCORA MONZA! Altra ottima azione del Monza. Grande gestione del pallone della squadra di Nesta che parte sempre costruendo dal basso. Buon inserimento di Pereira che servito sulla corsa entra in area e prova un tocco morbido che non fa troppa paura all'estremo difensore del Torino.15:08

1' OCCASIONE MONZA!! Parte fortissimo la formazione ospite! Possesso palla prolungato del Monza, parte un lancio dalle retrovie a trovare la sponda di Djuric che riesce a servire di testa Maldini. Buono il controllo del trequartista che punta poi si fa ipnotizzare da Milinkovic-Savic calciandogli addosso.15:06

Inizia la partita! Primo possesso gestito dalla formazione ospite.15:03

Le squadre sono nel tunnel pronte a scendere in campo! In palio ci sono 3 punti importantissimi.14:58

Nesta conferma gli 11 giocatori schierati nella sconfitta casalinga contro la Lazio prima della sosta. Pessina starà fuori almeno 2 mesi per l'infortunio al bicipite femorale rimediato 2 giorni fa.14:59

Solamente un cambio adoperato da Vanoli rispetto alla sconfitta del Torino nel derby della Mole. Che Adams gioca a fianco di Sanabria con Vlasic che prende posto a centrocampo al posto dell'infortunato Ilic.14:54

A disposizione Monza. Pizzignacco, Caprari, Birindelli, Vignato, Mazza, Colombo, Sensi, Petagna, Caldirola, Maric, Ciurria, Valoti, Postiglione, Forson.14:37

A disposizione Torino. Njie, Karanoh, Vojvoda, Sosa, Maripan, Palerari, Linetty, Dembélé, Donnarumma, Ciammaglichella, Tameze.14:36

FORMAZIONE UFFICIALE MONZA. Risponde con il 3-4-2-1 Nesta! Turati; Carboni, Pablo Marì, Izzo; Kyriakopoulos, Bianco, Bondo, Pereira; Mota, Maldini; Djuric.14:35

FORMAZIONE UFFICIALE TORINO: Vanoli schiera i suoi con il 3-5-2! Milinkovic-Savic; Masina, Coco, Walukiewicz; Lazaro, Gineitis, Ricci, Vlasic, Pedersen; Sanabria, Che Adams.14:34

Sarà Rosario Abisso di Palermo a dirigere la partita.A coadiuvarlo, gli assistenti Dario Cecconi di Empoli e Andrea Zingarelli di Siena.Quarto ufficiale Alessandro Prontera di Bologna.VAR Federico Dionisi di L’Aquila; AVAR Paolo Mazzoleni di Bergamo.14:46

Anche il Monza arriva da 3 sconfitte senza aver segnato nessun gol. Atalanta, Milan e Lazio hanno trovato i 3 punti contro la formazione allenata da Alessandro Nesta. Il Monza si trova all'ultimo posto in classifica assieme al Venezia con solo 8 punti ottenuti in 12 giornate di campionato.14:44

Il Torino arriva da 3 sconfitte consecutive in cui non ha mai trovato la via del gol. L'ultimo gol(Alieu Njie) della formazione granata risale alla vittoria casalinga per 1-0 ai danni del Como nel corso della 9a giornata di campionato. Con 14 punti ottenuti fin'ora il Torino si trova in 11a posizione.14:42

Siamo allo Stadio Olimpico Grande Torino! Il Torino di Paolo Vanoli ospita il Monza di Alessandro Nesta.14:40

Benvenuti alla diretta scritta della sfida tra Torino e Monza, gara valida per la 13a giornata di Serie A!14:38

