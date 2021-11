LIVE CAGLIARI - SALERNITANA 0-0 SERIE A 2021/2022. LA DIRETTA DELLA PARTITA

Dove si gioca la partita:



Stadio: Unipol Domus

Città: Cagliari

Capienza: 16233 spettatori20:25

Tutto pronto dall'Unipol Domus di Cagliari per la sfida Cagliari-Salernitana, gara valida per la 14ª giornata di Serie A TIM.20:25

Uno scontro diretto per l'obiettivo salvezza per le due squadre in fondo alla classifica del campionato. Entrambe le squadre sono a 7 punti e cercano il risultato giusto per risollevarsi.20:30

FORMAZIONI UFFICIALI. 4-2-3-1 per il Cagliari: Cragno; Caceres, Ceppitelli, Carboni, Dalbert; Nandez, Grassi; Bellanova, Marin, Baldé; Pedro. A disposizione: Radunovic, Aresti, Altare, Lykogiannis, Obert, Zappa, Deiola, Strootman, Pereiro, Oliva, Pavoletti.20:33

FORMAZIONI UFFICIALI. 4-3-1-2 per la Salernitana: Belec; Veseli, Gyomber, Gagliolo, Ranieri; Obi, Di Tacchio, Coulibaly; Bonazzoli; Djuric, Gondo. A disposizione: Guerrieri, Fiorillo, Zortea, Delli Carri, Bodgan, Jaroszynski, Kechrida, Capezzi, Vergani, Simy.20:36

Classico modulo per Mazzarri che schiera la rodata coppia d'attacco Joao Pedro-Keita. Proprio l'attaccante brasiliano è in lizza per diventare un nuovo giocatore della Nazionale italiana sfruttando il doppio passaporto. Assente Godin.20:44

Colantuono schiera in attacco Bonazzoli al fianco di Gondo, con Djuric nel ruolo inedito di trequartista, vista l'assenza di Ribery. 20:40

Inizia il primo tempo di CAGLIARI-SALERNITANA. Dirige la sfida l'arbitro Daniele Doveri della sezione AIA di Roma 1.20:48

2' Già problemi per la Salernitana: in uno scontro di gioco Obi cade a terra e si rialza faticosamente. Il centrocampista granata prova a continuare, ma panchina in allerta.20:49

6' Primo squillo del Cagliari con una punizione dal lato sinistro al limite dell'area di rigore. Batte Marin con la palla che si infrange sulla rete esterna della porta di Belec.20:53

9' Partita che fatica a decollare, visto poco fa è andato a terra anche Lassana Coulibaly per un problema fisico, quindi gioco lento e frammentato. Nessun problema da segnalare per il centrocampista granata.20:57

11' Il Cagliari prova sulla corsia di sinistra con lo scambio Dalbert-Keita, ma la difesa della Salernitana è attenta e respinge l'attacco.20:58

14' Nandez si allarga sulla destra tentando un cross al centro che viene deviato in corner.21:00

17' Punizione lunga dalla sinistra per il Cagliari, Djuric ribatte di testa e Nandez conquista palla per aggiustarsela e per la conclusione. Il tiro del centrocampista rossoblù finisce fuori.21:03

19' Cross di Carboni con il mancino a cercare, sul secondo palo, Bellanova che impatta di testa, ma la palla viene deviata in calcio d'angolo.21:06

22' La squadra di Mazzarri continua a far girare palla per cercare il varco giusto e attaccare la Salernitana, ma gli uomini di Colantuono sono attenti e aspettano la ripartenza.21:10

25' OCCASIONE CAGLIARI! Cross dalla destra di Bellanova con Keita che tenta la rovesciata verso Belec, palla che esce fuori di un soffio.21:12

27' AMMONITO Grassi! Il calciatore del Cagliari ferma la ripartenza di Obi con un fallo da dietro.21:14

28' Si affaccia la Salernitana dalle parti di Cragno con Gondo che manovra palla da fuori area e poi tenta un cross che diventa tiro lento, facile da parare per il portiere rossoblù.21:15

30' AMMONITO Dalbert! Il difensore brasiliano commette lo stesso fallo fatto da Grassi sempre su Obi per bloccare il contropiede granata.21:17

33' Partita di nuovo frammentata, infatti nessuna delle due squadre riesce a incidere per arrivare in area avversaria.21:22

37' Punizione Cagliari: lato sinistro del campo, da una distanza di circa 25 m, va alla battuta Marin con il tiro a giro sopra la barriera, ma la conclusione si spegne fuori.21:23

39' Lancio lungo della Salernitana con Gondo che corre verso la palla, ma l'attaccante granata si ferma per un problema muscolare. Previsto il cambio per il numero 15 di Colantuono.21:26

40' Esce Gondo, entra Zortea. Prima sostituzione per la Salernitana.21:26

41' Proprio Zortea conquista palla provando la conclusione da fuori area con la palla ribattuta. Arriva Coulibaly che si coordina per il tiro, ma spedisce alto.21:27

42' Pericolosa la Salernitana in ripartenza con 3 contro 3: Bonazzoli in modo intelligente serve in profondità, sulla sinistra, Zortea che mette al centro, ma la palla è imprecisa e finisce sul fondo.21:29

45' Corner Cagliari: dalla bandierina va Marin al centro per il colpo di testa di Caceres, ma la palla va fuori.21:31

45' L'arbitro Doveri concede 3 minuti di recupero.21:32

45'+2' OCCASIONE CAGLIARI! Joao Pedro di testa, in area, va vicino al gol, solo Belec gli dice di no con una bellissima parata in tuffo.21:36

45'+3' Impatto violento in uscita per Cragno che si scontra con Dalbert, a sua volta spinto da Obi.21:36

45'+4' Fine primo tempo di CAGLIARI-SALERNITANA 0-0. Reti inviolate alla Unipol Domus.21:37

Una partita che regala pochissime emozioni e occasioni da gol. È il Cagliari ad attaccare di più, ma la Salernitana prova ad approfittarne con le ripartenze dei suoi uomini. Al 25' ci prova Keita in rovesciata con la palla che finisce fuori di poco, poi in pieno recupero Joao Pedro di testa va vicino al vantaggio con Belec che si oppone repingendo in tuffo. Si fa male Gondo, quindi Colantuono costretto al cambio con Zortea.21:39