Cala il sipario allo Stadio Benito Stirpe di Frosinone! Doveri manda i titoli di coda di uno scontro salvezza al cardiopalma, conclusosi con una vittoria ospite per 0-1. Dopo un primo tempo con qualche brivido, in terra ciociara si assiste ad una ripresa colma di interruzioni ed azioni fallose, che hanno contribuito a spezzare i ritmi del match. La soluzione per i Bianconeri giunge dalla panchina: al minuto 76' è il subentrato Davis a raccogliere la sponda di Lucca, battendo Cerofolini e trovando una rete che si dimostrerà poi di importanza incommensurabile. Il Frosinone prova a reagire, lo fa soprattutto con il bel diagonale di Valeri al 94' che termina però sul fondo. Allo scoccare del minuto 96' Doveri compie un triplice fischio che significa salvezza per l'Udinese di Fabio Cannavaro, termina così questa entusiasmante ed equilibrata gara con un finale dal sapore diverso per le due compagini.

Con la decisiva firma di Davis, l'Udinese conferma la propria presenza nel massimo torneo italiano per la prossima stagione calcistica, retrocede invece un caparbio Frosinone, complice anche la rete di Niang al minuto 92' in Empoli-Roma che vale la salvezza dell'Empoli e condanna i Leoni alla retrocessione in Serie B.