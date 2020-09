Torna la Serie A in questo Monday Night che vede protagoniste Bologna e Parma, in una partita sentitissima e definita il Derby dell'Emilia.19:58

Ultima partita di questa seconda giornata di Serie A, il Bologna arriva alla sfida dopo la sconfitta per 2-0 contro il Milan di Pioli, i ducali dopo la sconfitta con lo stesso risultato contro il Napoli.20:00

Mihajlovic schiera dal primo minuto Skov Olsen al posto di Orsolini, che si accomoda in panchina, a centrocampo Schouten con Poli, Medel e Dominguez fuori dall'undici, dove invece trova spazio il giovanissimo Hickey.20:07

Liverani deve far fronte alle molte assenze, soprattutto in attacco, spazio a Gervinho e Karamoh con Kucka sulla trequarti. In difesa confermati Bruno Laves e Iacoponi con Laurini e Darmian sulle fasce.20:08