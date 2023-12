Dove si gioca la partita: Stadio: Via Del Mare Città: Lecce Capienza: 33876 spettatori12:01

Benvenuti alla diretta scritta della sfida tra Lecce-Bologna, gara valida per la 14a giornata di Serie A.12:01

Il Lecce non trova la vittoria dal 22 settembre, quando gli uomini di D’Aversa vinsero 1-0 contro il Genoa. Da allora sono arrivati solamente quattro punti in otto giornate, con la zona salvezza che lentamente inizia ad avvicinarsi ed essere pericolosa.12:01

Il Bologna, invece, si trova in quinta posizione a 21 punti e in questa stagione ha perso solo una volta (2-1 contro la Fiorentina lo scorso 12 novembre). Anche la scorsa giornata i rossoblù hanno vinto e convinto, conquistando una vittoria per 2-0 contro il Torino.12:01