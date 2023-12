Grazie per aver seguito la diretta di Lecce-Bologna 1-1 valida per la 14a giornata e arrivederci ai prossimi appuntamenti di Serie A.14:37

Il Bologna non riesce ad agganciare il Napoli al quarto posto, ma stacca momentaneamente la Roma di un punto in attesa del match delle 18:00. Il Lecce, invece, guadagna un punto importante in ottica salvezza.14:37

Il gol arrivano entrambi nel secondo tempo: il match si sblocca al 68esimo con la punizione perfetta di Lykogiannis che fa girare la palla sopra la barriera e la infila all'incrocio di destra. Al 96esimo arriva l'episodio che cambia il match: dopo la battuta di un corner e la respinta fuori, viene servito Dorgu in area che fa sponda di testa per Falcone, il quale viene travolto da Calafiori. Inizialmente viene segnalato fuorigioco ma l'arbitro viene poi richiamato al VAR e assegna rigore. Sul dischetto si presenta Piccoli che al minuto 100' batte Skorupski, pareggiando i conti.14:36

1-1 è il risultato finale tra Lecce e Bologna al termine di una partita molto intensa e decisa da un episodio a pochi secondi dalla fine.14:32

90'+10' Finisce qui! Lecce-Bologna 1-1.14:31

90'+10' GOL! LECCE-Bologna 1-1! Rete di Piccoli! Il numero 91 la mette all'incrocio di sinistra, con Skorupski che aveva intuito ma non può nulla.



90'+9' Sul dischetto si presenta Piccoli. Momenti di tensione per il Lecce.14:29

90'+8' 2o ammonito Bologna: cartellino giallo per Lykogiannis in seguito a proteste.15:12

90'+8' Calcio di rigore per il Lecce!14:28

90'+7' Doveri la va a rivedere!14:27

90'+6' Falcone viene steso in area del Bologna da Calafiori ma l'arbitro fischia fuorigioco di Dorgu. Dalle immagini si può vedere che la posizione di offside non c'è. Si attende l'esito del VAR.14:28

90'+5' Sansone prova da fuori e trova una deviazione: calcio d'angolo Lecce e ultima occasione del match.14:25

90'+3' Il Bologna continua a gestire il pallone per far passare i secondi, il Lecce fatica a riconquistare la sfera.14:24

90' Segnalati 5 minuti di recupero.14:21

89' 3o amminito Lecce: cartellino giallo per Sansone in seguito a proteste.14:20

89' Urbański impegna Falcone! Nuova ripartenza Bologna, questa volta in superiorità numerica con Urbański che riceve sul centrodestra, la sistema sul destro e calcia in porta: Falcone respinge, poi la difesa mette in angolo.14:20

87' Freuler prova a premiare l'inserimento del neo entrato Urbański che sbaglia lo stop consentendo la presa di Falcone. Il centrocampista del Bologna era comunque in offside, segnalato poi da Doveri.14:17

85' 5a sostituzione Bologna: entra Kacper Urbański, esce Dan Ndoye.14:15

84' 2o ammonito Lecce: cartellino giallo per Pongračić. Il difensore del Lecce trattiene vistosamente Ferguson che scappava verso la porta.14:14

80' Ripartenza velocissima del Bologna con Ndoye che però perde l'equilibrio e consente al Lecce di ricomporsi. L'esterno del Bologna continua a creare le migliori occasioni in fase offensiva.14:11

77' 5a sostituzione Lecce: entra Hamza Rafia, esce Ylber Ramadani.14:09

77' 4a sostituzione Lecce: entra Pontus Almqvist, esce Gabriel Strefezza.14:08

76' Occasione enorme per il Bologna! Palla filtrante per Ndoye che si presenta a tu per tu con Falcone ma viene anticipato dall'uscita del portiere. Sul pallone vacante arriva dunque Ferguson che dal limite dell'area deve solo trovare la porta, ma è impreciso e mette a lato.14:07

71' Lykogiannis si divora il raddoppio! Fa tutto Ndoye che va via anche ad una trattenuta di Gonzalez, poi inventa con un filtrante verso il taglio di Lykogiannis che deve solo concludere in porta ma non è preciso e la mette sul fondo.14:01

68' GOL! Lecce-BOLOGNA 0-1! Rete di Lykogiannis! Punizione perfetta del numero 22 che la fa passare sopra la barriera e la mette sotto l'incrocio di destra.



67' Giocata di Ferguson al limite con il trequartista che viene travolto da Sansone. Punizione in zona pericolosa per il Bologna.13:57

63' 3a sostituzione Lecce: entra Alexis Blin, esce Rémi Oudin.13:54

63' 2a sostituzione Lecce: entra Nicola Sansone, esce Lameck Banda.13:54

63' Ramadani da fuori! Cross al centro verso Piccoli con Skorupski che esce a vuoto e con l'attaccante che fa sponda a rimorchio per Banda, il quale non trova il tempo per tirare e viene contrastato. La palla arriva dunque a Ramadani che colpisce con il collo esterno e manda di poco alto sull'incrocio di destra.13:54

60' Thiago Motta stravolge la sua squadra con quattro sostituzioni in un unico slot.13:51

58' 4a sostituzione Bologna: entra Joshua Zirkzee, esce Sydney van Hooijdonk.13:50

58' 3a sostituzione Bologna: entra Charalampos Lykogiannis, esce Alexis Saelemaekers.13:49

58' 2a sostituzione Bologna: entra Remo Freuler, esce Michel Aebischer.13:49

58' 1a sostituzione Bologna: entra Nikola Moro, esce Giovanni Fabbian.13:48

57' 1a sostituzione Lecce: entra Roberto Piccoli, esce Nikola Krstović.13:47

56' Ndoye spinge sulla destra e serve al limite Ferguson che prova di prima intenzione ma Baschirotto si fa trovare pronto in traiettoria, evitando un grosso pericolo per Falcone.13:47

56' In questo secondo tempo sembra essere entrato con uno spirito diverso il Bologna, che continua a spingere in fase offensiva.13:46

50' 1o ammonito Bologna: cartellino giallo per Kristiansen. Il difensore entra in ritardo ai danni di Strefezza, commettendo fallo.15:15

50' Ndoye va via ancora una volta sulla destra e crossa teso al centro dove Fabbian non arriva per un soffio.13:40

47' Subito Van Hooijdonk! L'attaccante del Bologna riceve dentro l'area smarcandosi da Baschirotto e conclude verso il palo di sinistra, mandando di pochissimo a lato.13:38

46' Via al secondo tempo. Possesso per il Lecce.13:35

Vedremo se nel secondo tempo Thiago Motta utilizzerà la carta Zirkzee per dare una svolta a questa partita, fino ad ora bloccata.13:22

Primo tempo giocato su ritmi piuttosto elevati ma con poche occasioni da gol. Sicuramente meglio fin qui il Lecce, con Banda che sta mettendo in grossa difficoltà la retroguardia rossoblù. Lato Bologna, invece, fin qui solo Ndoye ha offerto qualche spunto offensivo, con Saelemaekers e Van Hooijdonk che faticano a trovare spazi.13:21

45'+1' Termina qui il primo tempo. Lecce-Bologna 0-0.13:18

45'+1' Posch di testa! Saelemaekers batte la punizione al centro dove Posch prende il tempo a tutti e colpisce di testa, mandando di poco sopra la traversa.13:17

45' 1o ammonito Lecce: cartellino giallo per Ramadani. Il numero 20 del Lecce viene saltato da Ndoye e lo travolge.13:16

45' Ci sarà 1 minuto di recupero.13:18

44' Giro palla del Lecce da sinistra e destra dove Strefezza crossa al centro ma una deviazione di Calafiori consente la presa di Skorupski.13:15

40' Falcone dice no a Ndoye! L'esterno del Bologna va via palla al piede a Dorgu, entra in area e conclude con il destro verso la porta, ma Falcone respinge con il corpo.13:11

39' Opportunità per Ferguson che trova spazio in zona centrale ma, una volta arrivato al limite, prova una conclusione mancina che viene rimpallata dalla difesa.13:10

36' Lancio lungo di Ramadani per Banda che vince il corpo a corpo con Posch, poi rientra sul destro al limite dell'area e conclude in porta: conclusione centrale, Skorupski blocca a terra.13:07

31' Che occasione per Gonzalez! Banda avanza sulla linea laterale di sinistra, poi rientra sul destro e pennella verso il secondo palo dove Kristiansen prova a proteggere la palla uscire sul fondo senza accorgersi che alle sue spalle c'è Gonzalez, il quale lo anticipa e in scivolata la spedisce di un soffio fuori rispetto al palo di destra.13:03

29' Lecce che continua a tenere in mano il pallino del gioco, con il Bologna che, quando recupera palla, fatica ad uscire palla al piede.13:00

24' Bordata di Gonzalez! Il numero 16 del Lecce trova spazio in zona trequarti, se la sistema sul destro e prova la conclusione dalla distanza: tiro potente ma centrale, Skorupski respinge con i pugni. Posch poi guadagna una rimessa dal fondo sulla pressione di Banda.12:57

22' Cross insidioso di Oudin verso il centro dell'area alla ricerca di un compagno, ma Skorupski esce con sicurezza e allontana con i pugni.12:54

19' Van Hooijdonk si avventa su una palla al limite dell'area e prova a concludere di prima intenzione: tiro potente ma mal calibrato, palla in curva.12:54

16' Bella palla tagliata di Gonzalez che, dalla trequarti di sinistra, la mette dentro l'area piccola ma Krstovic è in ritardo e non arriva sulla sfera; la palla si perde sul fondo.12:48

10' Punizione dalla corsia mancina battuta da Strefezza verso il centro dove Krstovic colpisce di testa ma con Van Hooijdonk che devia in angolo.12:41

9' Falcata di Ndoye sulla destra, con l'esterno del Bologna che arriva sulla linea di fondo nei pressi dell'area piccola, poi prova il cross al centro ma Falcone respinge col guantone.12:40

8' Strefezza prova a prendere posizione su Calafiori ma il difensore riesce a sganciarsi ed anticiparlo, subendo fallo.12:39

5' Palla profonda per Banda che prova a fuggire sulla sinistra e a crossare al centro ma Posch è attento e respinge sulla traiettoria.12:36

3' Dorgu al volo! Strefezza batte l'angolo verso il limite dell'area, altezza secondo palo, dove Dorgu è solo e colpisce al volo con il mancino, ma Skorupski respinge con i pugni in angolo.12:34

2' Rischia Calafiori davanti alla propria area che perde palla a favore di Strefezza, sul rimpallo arriva Krstovic che prova a battersi in area ma viene contrastato e guadagna calcio d'angolo.12:34

Si parte. Primo possesso per il Bologna.12:31

A dirigere il match ci sarà l’arbitro Daniele Doveri, della sezione di Roma 1. Gli assistenti saranno Tolfo e Longo. In sala VAR ci sarà Nasca, affiancato da Paganessi nel ruolo di AVAR. Il quarto uomo sarà Bonacina.12:02

Sorpresa in casa Bologna: manca nell’11 titolare Zirkzee, al suo posto Thiago Motta schiera Van Hooijdonk. Alle sue spalle ci saranno Ndoye, Ferguson e Saelemeakers. In mediana ecco Fabbian e Aebischer, mentre sui quattro di difesa ci saranno ancora una volta Posch, Lucumì, Calafiori e Kristiansen. Tra i pali Skorupski.12:02

FORMAZIONI UFFICIALI: Il Bologna risponde con un 4-2-3-1: Skorupski – Posch, Lucumì, Calafiori, Kristiansen – Fabbian, Aebischer – Ndoye, Ferguson, Saelemaekers – Van Hooijdonk.12:02

Baroni conferma nove undicesimi rispetto alla scorsa giornata: tra i pali Falcone, con Gendrey, Baschirotto, Pongracic e Dorgu a completare la linea difensiva. In mezzo al campo torna Ramadani a discapito di Blin, affiancato da Oudin e Gonzalez. Davanti ci sarà Strefezza a completare l’attacco con Banda e Krstovic.12:02

FORMAZIONI UFFICIALI: Il Lecce scende in campo con un 4-3-3: Falcone – Gendrey, Baschirotto, Pongracic, Dorgu – Oudin, Ramadani, J. Gonzalez - Banda, Krstovic, Strefezza.12:01

Il Lecce deve sfatare il tabù Bologna: i padroni di casa, infatti, non vincono contro i rossoblù dalla stagione 2006/07, addirittura dal 2001/02 se contassimo solamente le partite in Serie A.12:01

Il Bologna, invece, si trova in quinta posizione a 21 punti e in questa stagione ha perso solo una volta (2-1 contro la Fiorentina lo scorso 12 novembre). Anche la scorsa giornata i rossoblù hanno vinto e convinto, conquistando una vittoria per 2-0 contro il Torino.12:01

Il Lecce non trova la vittoria dal 22 settembre, quando gli uomini di D’Aversa vinsero 1-0 contro il Genoa. Da allora sono arrivati solamente quattro punti in otto giornate, con la zona salvezza che lentamente inizia ad avvicinarsi ed essere pericolosa.12:01

Nel “lunch match” di questa domenica vediamo impegnate il Lecce di Roberto D’Aversa e il Bologna di Thiago Motta, due squadre che stanno vivendo momenti opposti l’una all’altra.12:01

Benvenuti alla diretta scritta della sfida tra Lecce-Bologna, gara valida per la 14a giornata di Serie A.12:01