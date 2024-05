F1 Gp Imola, le prove libere in diretta LIVE: la "nuova" Ferrari al debutto

Ultimo aggiornamento: 17-05-2024 12:45

Circuito di Imola, 17 maggio 2024 – Finalmente Europa! La Formula 1 sbarca per la prima volta nel Vecchio Continente e lo fa proprio in Italia. Al via il week end del Gran Premio del Made in Italy e dell’Emilia Romagna, più semplicemente Gp di Imola, settimo appuntamento del Mondiale di F1. C’è grande attesa per la prima sessione di prove libere che vedrà in pista la “nuova” Ferrari SF-24 con gli aggiornamenti studiati a Maranello dopo la prima parte di stagione. Alle 13.30 semaforo verde per le fp1, alle 17 le fp2.

Segui le prove libere del Gran Premio di Imola di F1

