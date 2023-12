Grazie per essere stati con noi, vi diamo appuntamento ai prossimi impegni di Serie A!17:09

Cagliari ed Empoli restano rispettivamente terzultima e penultima, i sardi con 14 punti in classifica e i toscani con 13.17:09

Termina 0-0 il match tra Cagliari ed Empoli. Dopo un primo tempo combattutto ma con poche occasioni da gol, il secondo tempo regala più emozioni con i sardi che prendono in mano la gara e vanno vicini al vantaggio per ben due volte. Al 67' il VAR annulla la rete dell'1-0 a Viola a causa di un fallo in attacco di Pavoletti, poco dopo (all'82') il 10 di casa si fa neutralizzare un calcio di rigore. Per i toscani da sottolineare la prestazione di Caprile, decisivo anche sul finale sul sinistro ravvicinato di Petagna.17:07

90'+10' Finisce qui: Cagliari 0-0 Empoli.17:03

90'+5' OCCASIONISSIMA CAGLIARI! Girata in area di Petagna che calcia forte in porta, miracolo di Caprile!16:59

90'+3' Sostituzione Cagliari: esce Azzi per Jankto.16:57

90'+2' Tentativo di cross dei padroni di casa, fa suo il pallone Caprile.16:55

90'+2' Giropalla Cagliari.16:55

90'+1' Otto minuti di recupero.16:54

89' Sostituzione Cagliari: esce Pavoletti per Petagna.16:53

89' Sostituzione Cagliari: esce Sulemana per Oristanio.16:53

89' Sostituzione Cagliari: esce Viola per Mancosu.16:52

86' ALTRA CHANCE PER I PADRONI DI CASA! Luvumbo viene lanciato a tu per tu con Caprile, il portiere toscano esce con i tempi giusti e para.16:51

86' Quattro minuti al termine del match più l'extratime.16:50

84' Sostituzione Empoli: esce Kovalenko per Ismajli.16:47

82' SBAGLIA VIOLA! Il 10 sardo va con il mancino dagli undici metri e sceglie la destra di Caprile, che però intuisce e para!16:48

80' Cartellino giallo per Walukiewicz (Empoli).16:45

80' CALCIO DI RIGORE PER IL CAGLIARI! Manata di Walukiewicz sul volto di Pavoletti, cercato in area dal cross da destra di Luvumbo.16:45

78' Riconquista subito il possesso l'undici di Ranieri, che torna ad attaccare.16:42

77' Fallo in attacco dei sardi, respira l'Empoli ora in difficoltà. Ripartono i toscani con il rilancio lungo di Caprile.16:42

75' Scatenato Viola (Cagliari) che colpisce di testa a poca distanza dalla porta, palla fuori di poco.16:39

73' Sostituzione Empoli: esce Caputo per Cancellieri.16:38

71' Errore di Goldaniga, ne approfitta Cambiaghi (Empoli) che vola verso la porta avversaria e libera il mancino: para Scuffet.16:35

71' Luvumbo spinge sulla corsia di destra, l'Empoli chiude ma il pallone resta tra i piedi dei padroni di casa.16:34

67' CHECK AL VAR! Gol di Viola (Cagliari) direttamente da calcio piazzato. Al momento dell'uscita di Caprile, però, c'è la spinta di Pavoletti proprio sull'estremo difensore avversario. Rete annullata, tutto da rifare.16:33

64' Ammonito il diffidato Cacace (Empoli) per fallo su Luvumbo. Cacace salterà la gara contro il Milan.16:28

64' Se ne vanno 60 minuti abbondanti di gioco: risultato ancora inchiodato sullo 0-0, ma il Cagliari accelera.16:27

61' Fiammata Empoli con Cambiaghi che tocca dentro per Caputo, gioca d'anticipo Azzi che allontana il pallone dalla propria porta.16:25

60' Sostituzione Empoli: esce Maldini per Gyasi.16:24

60' Sostituzione Empoli: esce Bastoni (appena entrato ma costretto a uscire per infortunio) per Ranocchia.16:24

59' Possesso Cagliari.16:22

56' OCCASIONE CAGLIARI! Mancino al bacio di Viola che, complice una deviazione, arriva da Pavoletti in area, il colpo di testa del centravanti sardo è ben indirizzato in porta ma Caprile ci mette le mani.16:21

54' Spinge ora la formazione guidata da Ranieri, che alza il baricentro e schiaccia l'Empoli nella propria metà campo.16:17

53' Al volo dal limite Prati, ancora muro dei toscani.16:17

52' Nulla sugli sviluppi del terzo corner consecutivo, palla però sempre tra i piedi dei padroni di casa.16:15

51' Palla al centro di Viola (Cagliari), Sulemana raccoglie: palla ancora in calcio d'angolo.16:15

50' Calcio d'angolo per il Cagliari, sul pallone Viola. Batti e ribatti in area, ancora un corner per i sardi.16:14

48' Viola crossa in mezzo per Pavoletti (Cagliari), che ci arriva ma non riesce a indirizzare il pallone in porta.16:12

46' Sostituzione Empoli: esce Maleh per Bastoni.16:09

46' Sostituzione Cagliari: esce Lapadula per Luvumbo.16:09

46' Si riparte!16:09

Due cartellini gialli in questo primo tempo. Uno per Maleh (Empoli), l'altro per Lapadula (Cagliari).15:56

È una prima frazione di gioco molto combattuta quella tra Empoli e Cagliari, entrambe a caccia dei tre punti con il chiaro obiettivo “salvezza”. Nessun gol fino ad ora, né da una parte e né dall'altra. Molto attivo, per i toscani, Cambiaghi. 15:55

45'+8' Finisce il primo tempo: 0-0.15:53

45'+6' Viola dalla bandierina, si difende bene l'Empoli.15:51

45'+3' Si giocherà per altri quattro minuti.15:50

45'+3' Maresca ha deciso: nessun giallo per Zappa (Cagliari) sul fallo ai danni di Cambiaghi, per il direttore di gara c'è prima il fallo di Walukiewicz (Empoli) su Pavoletti.15:50

45' Maresca si consulta con la sala VAR per il possibile cartellino rosso (anziché giallo) ai danni di Zappa che ha fermato la ripartenza pericolosa di Cambiaghi (Empoli), però preceduto da un fallo su Pavoletti (Cagliari).15:50

43' Cambiaghi (Empoli) si accentra e prova il sinistro, tiro da dimenticare.15:43

41' Si rialza Sulemana: riprende la gara.15:41

40' Sulemana a terra, entra in campo lo staff medico di casa.15:40

40' Cinque minuti, più il recupero, al termine del primo tempo: gara ancora in perfetto equilibrio.15:39

37' Controffensiva Cagliari, di testa Prati: la conclusione esce di poco.15:37

36' CHANCE EMPOLI! Ebuehi va via sulla destra e mette dentro per Cambiaghi che si inserisce e calcia di prima intenzione, fa muro la difesa di casa che sventa il pericolo.15:36

34' Giropalla Cagliari.15:33

31' Sale il Cagliari, che con Pavoletti conquista fallo sulla trequarti avversaria.15:31

29' E giallo anche per Lapadula (Cagliari), che commette fallo su Ebuehi.15:30

29' Cartellino giallo per Maleh (Empoli).15:28

25' L'Empoli torna ad attaccare e conquista il quarto calcio d'angolo. Il cross in mezzo di Cacace è troppo lungo, può ripartire il Cagliari.15:26

23' Primo corner anche per i sardi. Cross di Viola, pallone allontanato.15:23

21' Gioco fermo: cure mediche per Pavoletti (Cagliari) e Kovalenko (Empoli).15:22

20' Vanno via i primi venti minuti del match: risultato sempre fermo sullo 0-0.15:20

18' Tiro-cross di Kovalenko (Empoli), il tentativo è potente ma impreciso e termina a fondo campo.15:18

16' Può riprendere la gara: palla ai toscani.15:16

15' A terra Dossena per un colpo in volto, in campo lo staff medico del Cagliari.15:15

13' CHANCE EMPOLI! Caputo viene lanciato in profondità ed entra in area avversaria per poi toccare dentro per Maldini, Azzi interviene in anticipo e salva il Cagliari.15:14

11' Deiola crossa dentro, allontana il pericolo la difesa toscana.15:11

9' Prati (Cagliari) libera il mancino dalla distanza: conclusione imprecisa.15:10

7' Si intendono bene Cambiaghi ed Ebuehi che sfondano sulla corsia di destra e arrivano in area, allontana il Cagliari.15:08

6' I toscani conquistano il primo calcio d'angolo della gara, batte Cambiaghi: nessun compagno riesce a intercettare il cross dentro, il pallone termina oltre la linea di fondo.15:06

4' L'Empoli avvia il giropalla, chiude bene gli spazi il Cagliari.15:05

1' Si comincia! Il primo pallone lo gestisce l'Empoli con Caputo.15:00

Per i toscani i due indisponibili sono Pezzella e Bereszynski.14:55

Per Andreazzoli sono invece questi i giocatori pronti a subentrare: Perisan, Shpendi, Gyasi, Marin, Cancellieri, Ranocchia, Bastoni, Ismajli, Baldanzi, Indragoli, Berisha.14:10

A disposizione di Ranieri: Radunovic, Mancosu, Hatzidiakos, Aresti, Oristanio, Pereiro, Jankto, Wieteska, Petagna, Obert, Luvumbo, Di Pardo.14:08

FORMAZIONE EMPOLI (4-3-1-2): Caprile - Ebuehi, Walukiewicz, Luperto, Cacace - Kovalenko, Grassi, Maleh - Maldini - Cambiaghi, Caputo.14:07

FORMAZIONE CAGLIARI (4-3-1-2): Scuffet - Zappa, Goldaniga, Dossena, Azzi - Deiola, Sulemana, Prati - Viola - Lapadula, Pavoletti.15:09

In attesa di annunciare le formazioni ufficiali, per il Cagliari l'assente dell'ultimo momento è Nandez. L'uruguaiano, che aveva accusato un fastidio durante l'ultimo allenamento, è stato sottoposto a esami che hanno evidenziato una lesione di basso grado al gracile alla coscia sinistra. I sardi dovranno fare a meno, inoltre, dello squalificato Makoumbou e degli indisponibili Capradossi, Rog, Shomurodov.14:13

L'incontro sarà diretto da Fabio Maresca della sezione di Napoli. Nel turno precedente il Cagliari ha perso contro il Verona, l'Empoli ha ceduto alla Lazio. Le due formazioni sono entrambe reduci da due sconfitte consecutive e hanno estrema necessità di fare punti.14:57

Guardando ai precedenti, dopo aver vinto quattro delle prime nove sfide contro l'Empoli in Serie A (1N, 4P), il Cagliari ha trovato il successo in una sola gara delle delle sette successive contro i toscani nel massimo campionato (3N, 3P).14:01

Benvenuti alla diretta scritta del match salvezza Cagliari-Empoli, che vale la 18ª giornata del campionato di Serie A Tim.14:02