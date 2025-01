Grazie per aver seguito la diretta scritta di Venezia-Empoli 1-1 e arrivederci al prossimo appuntamento con il campionato di Serie A.16:58

90'+4' Finisce qui la partita! VENEZIA-EMPOLI 1-1 (5’ Pohjanpalo, 32’ S. Esposito).16:52

90'+4' Henderson da fuori area: palla abbondantemente a lato.16:51

90'+4' Cacace cade in area: nulla di fatto.16:51

90'+2' Discesa di Ekong sulla sinistra, ma il giocatore si allunga il pallone sul fondo.16:50

90' Quattro minuti di recupero.16:48

89' Cacace da fuori area: palla deviata in corner.16:47

88' Altro doppio cambio Empoli: escono Sebastiano Esposito e Pezzella per Ekong e Marianucci.16:46

86' OCCASIONE EMPOLI! Esposito tenta il tiro, la palla ribattuta arriva sui piedi di Cacace che spara a botta sicura: libera ancora la difesa lagunare!16:44

85' Tiro cross di Sambia dalla destra: respinge ancora Stankovic!16:43

82' Altro cambio Empoli: esce Anjorin ed entra Henderson.16:40

81' Contropiede di Yeboah che serve Pohjanpalo: tiro murato dai difensori!16:39

79' Doppio cambio per l'Empoli: D'Aversa toglie Viti per Cacace e Gyasi per Sambia.16:37

78' Prova a spingere il Venezia nell'ultimo quarto d'ora di gioco.16:36

77' Busio prova a servire in profondità Pohjanpalo: allontana Maleh.16:35

74' Tenta di orchestrare un'azione il Venezia, ma non trova lo spazio per scardinare la diesa empolese.16:32

73' Squadre che sembrano accusare un po' di stanchezza.16:30

71' Bel numero di Busio sulla sinistra: fermato da Ismajli.16:29

70' Altro cambio per i lagunari: fuori Oristanio e dentro Yeboah.16:28

68' OCCASIONE EMPOLI! Incursione di Anjorin che serve Colombo: il centravanti empolese viene fermato ancora una volta da un superbo Stankovic.16:26

66' Varia anche il modulo dei lagunari, che passano al 3-5-2 con Ellertsson quinto a sinistra ed Andersen mezzala.16:24

65' Primo cambio per la squadra di Di Francesco: fuori Carboni e dentro Andersen.16:23

64' Pronto ad entrare Andersen nel Venezia.16:21

62' Cartellino giallo per Sebastiano Esposito che stende Oristanio lanciato in contropiede.16:20

59' Contropiede Venezia! Oristanio va sul fondo e la mette in mezzo: la difesa anticipa Ellertsson e libera in angolo!16:17

56' Cartellino giallo per Mattia Viti che blocca in maniera irregolare Oristanio.16:14

53' Nicolussi Caviglia prepara il tiro da fuori area: botta con il sinistro, para Vasquez.16:11

50' Cross di Pezzella dalla sinistra che attraversa tutta l'area. Controcross di Grassi dalla destra, para Stankovic.16:08

46' Contrasto tra Colombo e Sverko: si rialzano entrambi.16:04

46' Si riparte con gli stessi ventidue giocatori del primo tempo.16:03

46' Inizia il secondo tempo! VENEZIA-EMPOLI 1-1 (5’ Pohjanpalo, 32’ S. Esposito).16:03

Possesso palla a favore dell'Empoli nel primo tempo, con il 61%.16:02

Primi quarantacinque minuti molto frizzanti e a ritmi sostenuti al Penzo. Parte bene l’Empoli ma va in vantaggio il Venezia: Vasquez cincischia al momento del rinvio e colpisce Pohjanpalo, con la palla che carambola in rete per il vantaggio dei lagunari (5’). Prova a reagire l’Empoli con Colombo, Anjorin ed Esposito. Il pareggio arriva al 32’: lancio per Colombo, che in area resiste alla pressione di due difensori e regala un assist al bacio ad Esposito, che davanti a Stankovic non sbaglia firma il pareggio degli ospiti. Primo tempo molto divertente al Penzo in una bella giornata di sole.15:49

45'+2' Finisce la prima frazione di gioco. VENEZIA-EMPOLI 1-1 (5’ Pohjanpalo, 32’ S. Esposito).15:48

45'+1' Cross di Gyasi dalla destra, troppo lungo per gli attaccanti dell'Empoli.15:48

45' Un minuto di recupero.15:47

42' Errore in disimpegno di Ismajli, non ne approfitta Oristanio, che poi serve Pohjanpalo: grande intervento di Vasquez!15:43

40' Punizione di Esposito, testa di Colombo: palla fuori.15:42

39' Prima ammonizione del match: Marin Šverko del Venezia per fallo su Gyasi.15:50

37' Angolo di Esposito, Ismajli di testa la mette sul fondo.15:38

35' STANKOVIC! Il portiere del Venezia compie un miracolo sul tiro di Maleh sporcato da una deviazione!15:37

33' Settimo gol in campionato per Sebastiano Esposito.15:35

32' GOL! Venezia-EMPOLI 1-1 Grande azione di Colombo che si mangia due difensori e libera Esposito che davanti a Stankovic non sbaglia!



29' Colombo cade in area a contatto con Idzes: check del direttore di gara, nulla di fatto.15:31

25' ESPOSITO! Anjorim dal limite invita Esposito al tiro: botta dell'attaccante, bella respinta di Stankovic.15:27

24' Sebastiano Esposito protesta per un presunto tocco di braccio di Zampano. L'arbitro lascia correre.15:25

21' CONTROPIEDE VENEZIA! Vasquez esce su Ellertsson in maniera scomposta: proteste dei padroni di casa, ma l'intervento del portiere colombiano è regolare.15:39

20' Cross di Zampano dalla destra, libera la difesa empolese.15:22

18' Buon appoggio di Colombo per Esposito, intervento sontuoso di Busio.15:19

14' ANCORA EMPOLI! Pasticcio di Stankovic, Idzes salva sulla conclusione di Colombo!15:16

14' OCCASIONE EMPOLI! Bella incursione di Anjorin che si accentra e tira con il sinistro: para Stankovic!15:17

13' Ritmi alti tra le due squadre in campo.15:15

10' Bella azione Oristanio - Zampano sulla fascia destra: Viti la mette in fallo laterale.15:12

9' Tentativo di Colombo dalla trequarti: palla altissima15:11

7' L'attaccante del Venezia non segnava dal 30 ottobre 2024.15:09

5' GOL! VENEZIA-Empoli 1-0! POHJANPALO! Erroraccio di Vasquez che rinvia la palla addosso all'attaccante finlandese: palla che carambola in rete e vantaggio dei padroni di casa!



3' Mette in mezzo una palla Pezzella dalla destra, poi la palla arriva a Maleh (ex di turno): il tiro viene deviato in corner.15:04

2' Prova subito a prendere il controllo della gara l'Empoli.15:03

Allo stadio “Pier Luigi Penzo” di Venezia è tutto pronto. Comincia la sfida VENEZIA-EMPOLI!15:02

Un minuto di silenzio in memoria dello scomparso Aldo Agroppi.15:02

Arbitra la sfida Juan Luca Sacchi di Macerata, coadiuvato dagli assistenti Rossi e Ricci e dal quarto uomo Perenzoni. Serra e Mazzoleni rispettivamente al Var e Avar.14:53

L’Empoli deve fare a meno degli indisponibili Solbakken, Fazzini, Belardinelli, Brancolini, Ebuhei, Zurkowski, Sazonov, Haas e Pellegri. D’Aversa schiera la difesa a tre: fuori Cacace per Viti, Pezzella esterno sinistro. Dentro anche Maleh. 14:53

Il Venezia deve rinunciare agli indisponibili Svoboda, Sagrado, Duncan, Doumbia, Crnigoj. Torna titolare il capitano Pohjanpalo in attacco.14:47

FORMAZIONI UFFICIALI: L’Empoli si schiera con il 3-4-2-1: Vasquez – Goglichidze, Ismajli, Viti – Gyasi, Anjorin, Grassi, Pezzella – S. Esposito, Maleh - Colombo. A disposizione: Perisan, Hendersonm, Sambia, Seghei, Cacace, Ekong, De Sciglio, Toso, Marianucci, Bacci, Konate. All. D’Aversa.14:25

FORMAZIONI UFFICIALI: Il Venezia scende in campo con il 3-4-1-2: Stankovic – Altare, Idzes, Sverko – Zampano, Nicolussi Caviglia, Busio, Carboni – Ellertsson – Oristanio, Pohjanpalo. A disposizione: Joronen, Haps, Gytkjær, Yeboah, Bjarkason, Grandi, Schingtienne, Candela, Chiesurin, Andersen, Raimondo, El Haddad. All. Di Francesco.14:24

L’Empoli invece si trova al dodicesimo posto con 19 punti. Solo una vittoria nelle ultime cinque gare per la squadra di D’Aversa, che nell’ultimo turno ha perso in casa contro il Genoa per 1-2.14:24

Il Venezia occupa il penultimo posto in classifica con tredici punti. Cinque punti nelle ultime cinque giornate per la squadra allenata da Di Francesco, che nell’ultimo turno ha perso a Napoli per 1-0.13:57

Benvenuti alla diretta scritta della sfida tra Venezia ed Empoli, gara valida per la diciannovesima giornata del campionato di serie A.13:57

