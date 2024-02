Manca poco all'inizio di Ternana-Lecco. Delicata sfida salvezza, squadre separate da cinque punti in classifica.15:49

Le scelte di Breda: in avanti Favilli preferito a Raimondo, Pereiro a supporto. Casasola e Carboni sulle corsie esterne. De Boer, Amatucci e Luperini in mediana.15:55

Le scelte di Aglietti: in attacco il tridente con Lepore, Novakovich e Listkowski. Lemmens in panchina. Squalificati Sersanti e Crociata. Out Inglese e Ionita.15:56