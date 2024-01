Aggiorna Diretta-Live

Dove si gioca la partita:



Stadio: Giuseppe Sinigaglia

Città: Como

Capienza: 13602 spettatori13:14 Fonte: Gettyimages

Un Como che sogna la A, un Ascoli alla ricerca di punti per la salvezza: al Sinigaglia la seconda in classifica ospita una squadra in difficoltà, una sola vittoria nelle ultime undici.13:14

Sono ufficiali le formazioni del match: COMO (4-2-3-1), Semper - Curto, Odenthal, Barba, Sala - Abildgaard, Bellemo - Verdi, Cutrone, Da Cunha - Gabrielloni. A disposizione: Vigorito, Bolchini, Solini, Ioannou, Cassandro, Iovine, Chajia, Baselli, Nsame, Blanco, Gioacchini, Mustapha.13:28

La formazione dell'ASCOLI: (3-5-2), Viviano - Bellusci, Botteghin, Vaisanen - Falzerano, Valzania, Di Tacchio, Giovane, Celia - Mendes, Rodriguez. A disposizione: Vasquez, Bolletta, Quaranta, Gagliolo, Adjapong, Caligara, Milanese, Maiga Silvestri, D’Uffizi, Manzari, Nestorovski, Streng.13:29

Como che schiera Gabrielloni con Cutrone in avanti, Verdi e Da Cunha sulle fasce. In difesa coppia centrale formata da Odenthal e Barba.13:30

Esordio dal primo minuto per Celia, Vaisanen accompagna Botteghin e Bellusci in difesa. In attacco Mendes con Rodriguez.13:31

Dirige il match l'arbitro Giuseppe Collu.13:32

Minuto di silenzio per Gigi Riva, scomparso in questi giorni. Omaggio da tutto lo stadio per il campione sardo.14:01

1' INIZIA COMO - ASCOLI!14:03

1' Como con la classica maglia azzurra, Ascoli in completo bianco.14:03

2' Punizione per l'Ascoli, Falzerano mette in mezzo, Cutrone in angolo.14:04

2' Giovane calcia sul secondo palo, sponda di Di Tacchio, attento Semper in presa alta.14:04

4' Gabrielloni entra in area palla al piede, il suo sinistro da posizione defilata termina ampiamente a lato.14:06

5' Di Tacchio ci prova dalla distanza, con Barba che respinge: ci prova ancora il mediano di testa, mandando a lato. A terra il centrocampista, caduto male dopo il salto.14:08

7' Nel Como Da Cunha a destra, Verdi a sinistra, con Cutrone che gioca qualche metro alle spalle di Gabrielloni.14:10

8' Richiamo di Collu per Vaisanene, intervento duro su Cutrone.14:10

8' AMMONITO Giuseppe Bellusci. Intervento in ritardo su Verdi, primo giallo del match. 14:11

10' Rimane a terra Verdi, tenendosi la spalla: entra lo staff medico dei locali.14:12

11' Si sta giocando pochissimo in questi ultimi minuti, ora a terra Abildgaard.14:14

12' Esce e rientra subito in campo Abildgaard, si stende ancora a terra Verdi, che potrebbe chiedere il cambio.14:15

14' Sostituzione COMO: esce Simone Verdi, entra Alejandro Blanco.14:16

15' Verdi costretto ad uscire per il problema alla spalla, dentro Blanco: non dovrebbe cambiare nulla a livello tattico per il Como.14:16

16' Falzerano trova il fondo ed il cross potente, attento Semper sul suo palo.14:19

18' COSA SBAGLIA CUTRONE! La punta, servita da Da Cunha, calcia alto da pochi passi!14:20

19' Colpo di testa d Cutrone sul cross di Bellemo, attento Viviano sul suo pao.14:22

21' Ascoli con il possesso palla, piú verticale il Como che cerca sempre di lanciare i suoi attaccanti in profondità.14:24

23' CUTRONE! Altro colpo di testa della punta, altra parata di Viviano.14:25

25' Equilibrio in campo, con entrambe le squadre che stanno cercando di creare gioco e occasioni.14:28

26' Punizione per l'Ascoli: Bellusci prova a giro, palla che colpisce la barriera.14:29

27' Parte il contropiede del Como, gran chiusura proprio di Bellusci che, in tuffo, anticipa Cutrone.14:30

29' ANCORA CUTRONE! Conclusione al volo della punta, Viviano in tuffo allontana.14:32

31' Viviano prova il rinvio lungo per Mendes, palla consegnata praticamente a Semper.14:34

33' AMMONITO Oliver Abildgaard. Giallo al mediano per un fallo sulla trequarti ai danni di Giovane. 14:35

34' AMMONITO Samuel Giovane. Giallo anche al mediano ospite, carica su Gabrielloni. 14:37

37' Sta prendendo metri il Como, Ascoli ora costretto nella propria metá campo.14:40

38' Si stacca in avanti Bellusci, cross del difensore che Barba allontana.14:41

39' Pablo Rodriguez trova il guizzo in area, supera anche Semper in uscita ma non trova lo spazio per il tiro.14:42

41' Angolo per l'Ascoli: Giovane al centro, Vaisanen stoppa di petto ma calcia poi altissimo.14:43

43' Ritmi decisamente calati in questo finale, dopo un buon primo tempo.14:46

45' CALCIO DI RIGORE PER IL COMO! Cross di Blanco, Gabrielloni colpisce in tuffo, Collu punisce il tocco di mano di Bellusci!14:48

45' Quattro i minuti di recupero.14:48

45'+1' Check del VAR, Collu in attesa delle indicazioni dalla sala. L'arbitro viene chiamato al monitor. 14:50

45'+3' COLLU CAMBIA LA SUA DECISIONE! Non é rigore, si riparte con il pallone per Viviano.14:51

45'+5' Como che chiude in avanti, gioco fermo per un problema alla schiena per Valzania.14:52

45'+6' AMMONITO Alessandro Bellemo. Fallo tattico del capitano che ferma la ripartenza di Rodriguez. 14:54

45'+7' VIVIANO SALVA I SUOI! Cross di Cutrone, Gabrielloni si lancia sul pallone, il portiere lo anticipa con il pugno.14:55

45'+8' FINISCE IL PRIMO TEMPO DI COMO - ASCOLI!14:55

Equilibrio tra Como ed Ascoli, locali con piú occasioni soprattutto con Cutrone, ma sempre attento Viviano.14:56